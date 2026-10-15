Continúa la tramitación de la Ley de Administración digital tras tumbarse las enmiendas a la totalidad de la izquierda

Archivo - El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA) de la Comunidad de Madrid continúa su tramitación parlamentaria en la Asamblea regional después de que el PP y Vox hayan tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid y el PSOE.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha defendido este jueves en la Cámara la necesidad de aprobar esta norma destinada a "modernizar los servicios públicos, simplificar los trámites administrativos y garantizar un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías".

Durante su intervención en el debate a la totalidad del texto ha explicado que la LADIA establece garantías para el uso de la inteligencia artificial a través de la Oficina de Impulso a la IA, el Consejo para la Inteligencia Artificial, el Registro Público de Sistemas de inteligencia artificial y el Comité de Ética, que contribuirán a coordinar su implantación en la Administración y evaluar sus efectos. Todo ello, "respetando el marco de las obligaciones europeas y estatales que se encuentran dentro de las competencias regionales".

La norma también busca impulsar la simplificación de los procedimientos y el intercambio seguro de información entre los sistemas públicos para eliminar duplicidades y reducir las cargas administrativas. Mediante el principio de solo una vez, busca evitar que ciudadanos y empresas tengan que aportar repetidamente documentación que ya obra en poder de la Administración, siempre con las garantías legales correspondientes.

Esta transformación permitirá agilizar la tramitación de expedientes y facilitar el trabajo de los empleados públicos, sin menoscabar la protección de los datos personales ni la confidencialidad de la información.

López-Valverde también ha destacado la ciberseguridad como uno de los ejes centrales de la LADIA. En este sentido, el texto que contempla una plataforma centralizada para prevenir incidentes, detectar amenazas y responder a los ataques, con asesoramiento especializado y formación. Las entidades locales podrán acceder a sus servicios mediante convenios de colaboración.

En su turno para argumentar las enmiendas a la totalidad, la diputada de Más Madrid Mariana Arce ha advertido de que la ley favorece a los intereses de grandes empresas privadas en lugar de avanzar hacia una mayor soberanía digital, al tiempo que ha subrayado que la Comunidad de Madrid depende de servidores externos para sus sistemas digitales.

De hecho, ha criticado que el asistente virtual regional Sol funcione sobre la nube de Microsoft y utilce modelos de OpenAI, al considerar que la Administración aporta los recursos y los datos de la ciudadanía mientras las empresas privadas pueden obtener conocimiento y hacer negocio con su uso.

Así, desde Más Madrid han reprochado que el proyecto de ley no incluya ninguna referencia sobre "soberanía digital", al tiempo que ha criticado la falta de transparencia en los algoritmos que intervienen en los servicios públicos, especialmente en el sector sanitario.

A continuación, la diputada socialista Marta Bernardo ha tomado la palabra para criticar que la LADAI no incluye garantías suficientes sobre la responsabilidad de las decisiones automatizadas, la protección de datos y la supervisión de todos estos sistemas.

Bernardo ha utilizado como ejemplos los casos de Australia y Países Bajos, donde sistemas automatizados provocaron reclamaciones indebidas de deudas; lo que demostraría los riesgos de introducir algoritmos en la Administración sin una regulación adecuada. De hecho ha valorado positivamente la intención de crear un registro público de sistemas de IA, aunque ha incidido de nuevo en la importancia de la supervisión independiente.

Por parte de Vox, el diputado Javier Pérez Gallardo considera que hay que dotar al texto del "garantías" porque en el mismo se recogen verbos como "promoverá, impulsar y fomentará", unas acciones que no pueden quedar "vagas" y "carentes de sentido".

"Pensamos que tiene que responder a las principales retos y principales oportunidades que nos trae la Inteligencia Artificial que usted las ha comentado prácticamente en su totalidad en el discurso, pero que creemos que la ley no las termina de matizar", ha señalado.