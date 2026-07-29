Continúan evacuadas 9.500 personas en Madrid por el incendio de la Sierra Oeste, que ya está estabilizado

1107740.1.260.149.20260729150850 Varias personas desalojadas de residencias de mayores afectadas por los incendios se hospedan en el Centro Integral de Atención Neurorrehabilitadora Grupo 5 CIAN - Diego Radamés - Europa Press

NAVALCARNERO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas 9.500 personas continúan evacuadas en la Comunidad de Madrid por el incendio de la Sierra Oeste, que ya está estabilizado, y este miércoles unos 1.500 vecinos podrán volver a sus casas de la urbanización del Encina del Alberche y de la pedanía de Peralejo.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya anunciado que se levantan todas las restricciones en Ávila y que en Madrid solo se mantienen las evacuaciones de Valdemaqueda y de Robledo de Chavela, así como las cinco urbanizaciones que pertenecen a San Martín de Valdeiglesias y dos de Pelayos de la Presa.

"Estas buenas noticias que estamos pudiendo compartir con la ciudadanía son el resultado de un trabajo importante de tantos centenares de servidores públicos que desde hace días y de manera sostenida con una intensidad absolutamente increíble están peleando frente al fuego", ha reivindicado Martín sobre la estabilización del incendio que asola la región y Ávila desde hace una semana.

El delegado del Gobierno ha advertido de que la vuelta de las 1.500 personas cuya evacuación ha acabado este miércoles será "dura" ya que la urbanización Encinar del Alberche fue "donde comenzó el incendio" y que por ello una "serie importante de viviendas" han quedado "arrasadas" o "afectadas" por las llamas.

Es por ello, que ha lanzado un mensaje de "solidaridad absoluta" con los afectados por el incendio y ha puesto a su disposición "los recursos, las ayudas que por parte del Gobierno de España se están activando para contribuir" a paliar el "sufrimiento". Ha destacado que también habrá un apoyo desde el Gobierno regional.

"Por fortuna, hasta el momento, no se ha reportado ningún tipo de daño personal significativo. Estamos hablando siempre de daños materiales, pero daños materiales importantes", ha añadido. Se ha dirigido también a aquellos 9.500 evacuados que están aún fuera de sus casas, a quienes ha pedido que "comprendan que lo que se está haciendo es tratar de velar por su seguridad".

"Deseamos que pueda ser lo antes posible (...) Confío en que se nos pueda dar buenas noticias si el trabajo de extinción, de contención y la situación meteorológica nos ayuda a tener el frente, en este caso al norte del Embalse de San Juan ya en unas condiciones de seguridad absoluta para ese retorno de los ciudadanos", ha rematado.