Continúan protestas por el cantón de Montecarmelo: vecina se sube a un árbol en protesta por la "motosierra" de Almeida

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una vecina se ha subido en la mañana de este miércoles a un árbol donde se están realizando los trabajos previos de cara a la ejecución del cantón de limpieza en el barrio de Montecarmelo para protestar contra "el diálogo de la motosierra del alcalde, José Luis Martínez-Almeida".

Se trata del árbol 'Sabela&Mireya'. La vecindad le ha dado este nombre en "honor a las madres coraje" que se subieron y se encadenaron hace unas semanas para "evitar su tala", tal y como ha explicado María, portavoz la asociación vecinal de Montecarmelo, a Europa Press.

"No hemos tenido contacto con el Gobierno municipal. Dicen que está abierto al dialogo, pero hasta ahora han mostrado la motosierra. No han cumplido con ni una de sus palabras, hasta la oposición se ha unido contra esta actuación", ha criticado.

Otros vecinos han realizado una sentada en el espacio donde los trabajadores están realizando los trabajos previos de trasplante de árboles. Según ha indicado la portavoz, "ya han sido identificados y han tenido que irse", mientras que la vecina que se ha subido al árbol "continúa protestando".

Desde el Ayuntamiento recalcaron hace unas semanas que estas actuaciones no significan que las obras vayan a comenzar ya. En este sentido, explicaron que hasta que no esté redactado el proyecto definitivo, que será a lo largo de este año, "no se iniciará la construcción".