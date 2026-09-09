Controlado el incendio de Santa María de la Alameda tras afectar a una superficie estimada de 43 hectáreas

Archivo.- Vista del incendio en Santa María de la Alameda - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado este martes en las inmediaciones de Santa María de la Alameda se ha dado oficialmente por controlado a última hora de la tarde de este jueves, tras haber afectado a una superficie estimada de 43 hectáreas.

Diez dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, así como efectivos de los bomberos forestales y agentes forestales, junto con maquinaria pesada, continuarán trabajando en el lugar durante la noche con labores de remate y vigilancia hasta lograr su total extinción, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El incendio se originó la tarde de este martes en la M-505, a la altura del puente del río Cofio y en un primer momento obligó al confinamiento preventivo de las poblaciones de La Paradilla y la Urbanización La Estación, en el municipio de Santa María de la Alameda, que fue levantado poco después.

La mañana de este miércoles se ha dado por estabilizado el incendio, tras una noche en la que los trabajos han sido complejos debido al viento y la orografía, pero favorecidos por la lluvia. De esta forma, también se pudo reabrir al tráfico la carretera M-505 entre La Paradilla y el Puente del Río Cofio.

La previsión de un episodio de viento la tarde de este miércoles ha obligado a reforzar la vigilancia para evitar nuevos focos pero, una vez superado, el fuego se ha dado por controlado, según el balance facilitado a las 20.00 horas. La superficie afectada, aunque el balance es todavía provisional, apunta a 43 hectáreas afectadas.