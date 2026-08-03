Controlado un incendio de vegetación junto a la depuradora de Villamantilla

Bomberos de la Comunidad de Madrid controlan un incendio de vegetación en las inmediaciones de la planta depuradora de Villamantilla - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado controlar un incendio de vegetación declarado sobre las 17 horas de esta tarde en las inmediaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad de Villamantilla.

En los trabajos de extinción, que se han saldado sin daños en la instalación, han trabajado cinco helicópteros y diez dotaciones terrestres de Bomberos Forestales y Agentes Forestales, que han logrado controlar las llamas sobre las 18.15 horas.

El incendio se ha declarado en una zona de vegetación de ribera y zona forestal desarbolada, y gracias a la rápida intervención de los efectivos el incendio se ha saldado sin heridos ni intoxicados por inhalación de humo, ha informado Emergencias 112.