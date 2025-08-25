Controlado en una hora un incendio en una zona de pastos en Tres Cantos

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS)

Un incendio originado este lunes en Tres Cantos, localidad afectada por un fuego forestal que afectó recientemente a unas 2.000 hectáreas de terreno, se ha dado con controlado en poco más de una hora tras la rápida intervención de la Comunidad de Madrid, que ha movilizado doce medios.

Las llamas han comenzado sobre las 15.11 horas en una zona de pasto próxima a la avenida Vicente Ferrer por causas que están siendo investigadas, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Al lugar han acudido doce medios de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, cuatro aéreos y ocho terrestres. El incendio se ha dado por estabilizado a las 15.56 horas y ha quedado controlado a las 16.17 horas.

En cualquier caso, de forma preventiva, en el lugar permanecerá un dispositivo hasta la total extinción del incendio. Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha originado el fuego.

El pasado día 11 de agosto se originó un incendio en esta localidad en el que falleció una persona, hubo desalojo de viviendas y una superficie aproximada de 2.000 hectáreas resultó afectada.