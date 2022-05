Convocan una concentración frente al Ayuntamiento de Getafe por "la escasez de efectivos" de Policía Local

GETAFE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CPPM, CSIF, UPM y CCOO han convocado una concentración el próximo 19 de mayo frente al Ayuntamiento de Getafe en protesta por "la escasez de efectivos y los recortes de derechos" en la Policía local.

Según ha informado el sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), la concentración en la plaza del Ayuntamiento está prevista de 11.00 a 11.30 horas y coincidirá con la celebración ese día del Pleno municipal del mes de mayo.

"Con motivo de los recortes de derechos producidos en Policía Local, escasez de efectivos y falta de transparencia en las actuaciones, hemos solicitado a Delegación de Gobierno autorización para realizar una concentración y mostrar nuestro rechazo", han subrayado.

El pasado 27 de abril, decenas de agentes de la Policía local de Getafe acudieron al Pleno municipal para pedir un aumento "urgente" de la plantilla al considerar que ha habido un descenso en 50 agentes en los últimos años.

El representante de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Jorge Rodríguez, intervino en la sesión plenaria para pedir un aumento del número de policías en la calle para que "se puedan nutrir" todas las actuaciones a las que hacen frente a diario, porque la población de Getafe continúa en aumento, mientras la plantilla de Policía "tiene justo la tendencia contraria".

A su juicio, la plantilla está "desmotivada, agotada y hace tiempo que busca soluciones fuera de Getafe, queriéndose marchar a otros municipios, ya sea en forma de movilidad, permuta e incluso preparándose para oposiciones libres y así poder trabajar sin el riesgo de carencia de unidades y sintiéndose profesionales queridos y valorados por sus gestores políticos".

"No podemos pasar por alto la inseguridad por falta de unidades para el servicio diario, que hace que un servicio sencillo se complique, llegando tarde e incluso no pudiendo llegar, lo que no consigue aumentar el sentimiento de permanencia en la plantilla", subrayó.

Sin embargo, la concejala de Seguridad Ciudadana, Elisabeth Melo, manifestó que está esperando que le presenten las líneas que quieren negociar y añadió que es "un hecho tangible que se está aumentando la plantilla de Policía local".