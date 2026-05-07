Convocan un encierro en la Escuela Infantil Platero de Rivas ante "la pasividad y falta de actuación" de la Comunidad

Manifestante porta pancarta con lema 'Educamos 0-3 importa' durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra este jueves un pleno sin la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isab - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha convocado este viernes, a partir de las 18.30 horas, un encierro en la Escuela Infantil Platero, situada en la localidad de Rivas Vaciamadrid, ante "la pasividad y la falta de actuación" de la Comunidad de Madrid.

Esta convocatoria se produce después de que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, haya acusado a la izquierda de provocar una huelga indefinida "devastadora" en las escuelas infantiles con "mentiras y aprovechándose" de las educadoras "sin ninguna razón objetiva".

En el Pleno de la Asamblea, ha defendido que la solución "está en manos" de la comisión negociadora del convenio colectivo, que es la que tiene que adecuar los salarios a las funciones de las trabajadoras". Ha añadido que será la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la que "tendrá que intervenir, mediar y acercar posturas entre sindicatos y empresas".

En un comunicado, las trabajadoras han cargado contra el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid por "no realizar ningún acercamiento para mediar o negociar frente al conflicto de huelga indefinida que las educadoras infantiles llevan sosteniendo desde hace un mes".

"Es lamentable que ni la consejera se digne a sentarse a escuchar las reivindicaciones legítimas y la situación tan lamentable que vive el primer ciclo de educación infantil, tanto la infancia como las trabajadoras que la sostienen cada día", han censurado.

En este sentido, la Plataforma ha defendido que el comité de huelga tiene "plena legitimidad" para "negociar y llegar a acuerdos que tengan tanta validez cómo un convenio colectivo". Ante la "pasividad y falta de atención" de la Comunidad, ha convocado este encierro.

"Tan solo piden ser escuchadas y atendidas, pero ser ignoradas de esta manera constata la falta de compromiso de esta institución hacia la infancia y las familias que llevan sosteniendo un mes con servicios en mínimos y que no puede continuar en estas condiciones tan lamentables", ha aseverado.

Asimismo, ha tildado de "perverso" el "maltrato a este ciclo educativo", así como "dejar a las educadoras vendidas a una patronal que se ha tirado años bloqueando la negociación". "Las educadoras tienen claro que no vuelven a las aulas, no en estas condiciones", ha concluido.