Convocan mañana una concentración protesta por la discriminación a un grupo de discapacitados en un karaoke de Móstoles

Publicado 29/06/2018 15:55:52 CET

Según denuncian, el dueño les llamó "subnormales y tontitos", les preguntó muchas veces cuando se iban y amenazó con pegar a una voluntaria

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Diversidad Funcional de Móstoles ha convocado para mañana sábado en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad una concentración en protesta por la discriminación sufrida la semana pasada por un grupo de personas con discapacidad funcional en un karaoke por parte del dueño del local.

Todo ocurrió el pasado sábado 23 cuando varias personas del grupo de ocio de la plataforma se encontraban celebrando su último día de convivencia. Entonces, decidieron acudir al karaoke Copas de Móstoles.

"Estábamos consumiendo y cantando, aprovechando nuestra última noche juntos. He salido a tomar el aire, porque hacía dentro un calor horroroso. A los dos minutos llegaron tres chicos con dos carros de niñas de aproximadamente 5 años, y al verles, sale el dueño del local. Ilusa de mí he pensado que salía a decirles que en un bar de copas a estas horas de la noche no podían entrar menores. Lejos de eso, ha salido a aconsejar a los clientes no entrar porque el local estaba lleno de subnormales", ha relatado en su cuenta de Facebook Alicia, una de las voluntarias encargadas de los jóvenes.

La chica se acercó al dueño del karaoke y le contestó que no le parecía correcta la etiqueta que les había puesto. Y le explicó que estaban acostumbrados a vivir en sociedad y que nunca habían tenido un percance en ningún sitio público al que habían acudido.

"No contento con eso me dice que no se sabe cómo esas personas especiales van a reaccionar, que al no ser normales, vete a saber si no se lían a tocar a la gente o a andar por el establecimiento... Yo hago de tripas corazón para normalizar la situación y no hacer partícipes a los chicos, para no fastidiar su última noche y que en ningún momento se sientan discriminados", describe.

Sin embargo, el propietario del local se acercó varias veces al grupo para preguntarles cuándo se marcharían. "Cuando nuestra paciencia se agotó le comenté que qué dueño de garito se contenta cuando sus clientes se marchan y dejan de consumir, que por qué solo se preocupaba por nosotros en vez de también preguntar a los otros clientes cuál es su hora de regreso a casa. Me empieza a decir que a él le interesa saberlo y llama tontitos a los chicos", ha relatado.

Entonces, Alicia amenazó al responsable del local con llamar a la Policía Municipal por su actitud, a lo que él respondió "poniéndose violento y acercándose con el puño el alto diciendo que si fuera hombre le pegaba una hostia". Poco después llegó la Policía, a la que contaron lo sucedido. El dueño lo negó todo.

"Ojalá algún día dejen de acontecer estas situaciones surrealistas y cavernícolas. Subnormal es quien actúa de forma anómala, y creo que los chicos han tenido una actitud impecable, siendo el dueño del local quien se alejaba de la normalidad. Espero que esto sirva de escarmiento y llegue lo más lejos posible", ha concluido la denunciante en sus escrito.

La repercusión del post de Alicia y del hilo de Twitter de Sara, otra de las voluntarias, que ha colgado además la hoja de reclamación presentada al karaoke, han generado decenas de muestras de apoyo y solidaridad en el municipio.

MOTIVOS PARA LA CONCENTRACIÓN

La Plataforma en Defensa de la Diversidad Funcional de Móstoles ha convocado la concentración de mañana no sólo para quejarse públicamente de lo ocurrido, sino también para demostrar a los locales o personas que cometan este tipo de actitudes violentas y discriminatorias "que el colectivo no está solo, y que la situación de indefensión en la que se encontraba no hace mucho tiempo ha terminado".

"Ninguna agresión, verbal o física, o acto de discriminación como el sucedido el pasado sábado en Móstoles va a volver a quedar impune y sin respuesta. Para que tanto locales como administraciones se empiecen a tomar muy en serio el tema de la accesibilidad en locales de ocio nocturno y para que las personas del colectivo podamos disfrutar de nuestro ocio sin más barreras que las de cualquier persona", han añadido.

Por eso, la plataforma pide dotar de recursos a los locales que lo necesiten y que las Administraciones a investiguen estos casos de discriminación porque saben que lo ocurrido en Móstoles no es un hecho aislado, ya que el acceso al ocio nocturno por parte de las personas con diversidad "es muy complicadas" y los ataques a estas personas son "reiterados". "¡Porque la noche también es nuestra!", han concluido los convocantes.