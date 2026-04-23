Convocan una protesta frente a la residencia Colmenar Viejo contra la "expulsión" del usuario que hizo huelga de hambre

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Dos personas caminan, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias ha convocado este sábado, a las 12 horas, una protesta frente a la residencia de Colmenar Viejo para rechazar la "expulsión" de Marcelo, el usuario que hizo huelga de hambre por la el estado de la comida.

Hace una semana, la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Juventud informó de que se había trasladado al usuario de 68 años a otro recinto por haber agredido a un compañero, aplicando así el reglamento de residencias.

"Ha sido expedientado y sancionado con traslado a otro centro. Tanto la agresión como el inicio del expediente fueron anteriores a la fecha en que Marcelo inició su huelga de hambre", aseguraron fuentes del Gobierno regional a Europa Press.

Sin embargo, la Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias ha pedido en un comunicado "plantarse ante las puertas de esta residencia para apoyar a un vecino y defender la dignidad de todas las personas mayores que viven bajo techos públicos".

"Marcelo tuvo el valor de hacer lo que muchos callan por miedo: denunciar que en este centro la comida es escasa, de mala calidad y carente de dignidad. Su respuesta no fue el silencio, fue una huelga de hambre de 25 días, poniendo su propia vida como escudo frente a la mala gestión", ha señalado.

Considera que el expediente sancionador se está usando como "arma de castigo para alejar a Marcelo de sus amigos, de su entorno y de su red de apoyo, trasladándolo forzosamente a Villaviciosa de Odón". "Esto no es justicia, es una represalia política y administrativa que busca silenciar las críticas y enviar un mensaje de miedo al resto de residentes", ha censurado.

Por ello, la plataforma ha exigido la revocación "inmediata" del traslado "forzoso", el "fin de la impunidad de las empresas de catering" y unas residencias con "derechos". Ha insistido en que los residentes son "ciudadanos libres, no objetos a merced de expedientes disciplinarios por ejercer su libertad de expresión".