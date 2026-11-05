Una Corona de la Almudena de 300 kilos y 5.000 porciones endulzará la Plaza Mayor de Madrid el 9 de noviembre

Archivo - Gran Corona de la Almudena. - MIGUEL J. BERROCAL - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Madrid volverá a oler a tradición, crema pastelera y Anís de Chinchón el próximo lunes, 9 de noviembre, con una gigantesca Corona de la Almudena de unos 300 kilos de peso y 25 metros de diámetro, de la que se repartirán más de 5.000 porciones gratuitas entre madrileños y visitantes con motivo de la festividad de la patrona de la capital.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) en colaboración del Ayuntamiento, comenzará a las 12.30 horas frente a la Casa de la Panadería.

Si la meteorología no acompaña, la organización trasladará el evento a la sala Bóvedas de la Casa de la Panadería. En ese caso, las más de 5.000 raciones se distribuirán en diferentes puntos de los soportales de la Plaza Mayor, ha señalado ACYRE en un comunicado.

La receta elegida será la más tradicional, con relleno de crema pastelera y el toque aromático del Anís de Chinchón, uno de los ingredientes que distingue a este dulce del roscón de Reyes. Aunque durante estos días las pastelerías y restaurantes madrileños también ofrecen versiones con nata, trufa o cabello de ángel.

El presidente de ACYRE, Eduardo Casquero, ha recordado una curiosidad sobre la historia de esta elaboración y su influencia en otras tradiciones reposteras. "La Corona de la Almudena es la culpable de que desde su creación los roscones de Reyes comenzaran a rellenarse de nata, trufa o crema, ya que hasta que no nació este dulce los roscones no iban rellenos. Únicamente se decoraban con el azúcar y las frutas escarchadas", ha explicado.

UN HOMENAJE A LA PATRONA CON SABOR MADRILEÑO

La historia de este dulce se remonta a 1978, cuando el gremio de pasteleros madrileños decidió crear una elaboración propia para rendir homenaje a la Virgen de la Almudena y vincular su festividad a una tradición gastronómica de la ciudad.

Los reposteros tomaron como inspiración la corona que luce la imagen de la patrona, situada en la Catedral de Madrid, para diseñar una pieza de bollería artesanal con forma de corona y una textura tierna y esponjosa, similar a la del roscón de Reyes.

Sin embargo, hay un ingrediente que marca la diferencia: el Anís de Chinchón sustituye al agua de azahar y aporta a la masa un aroma muy característico y ligado a la tradición madrileña.

Como último guiño a su origen, es habitual que estas coronas incorporen una pequeña figura de la Virgen, colocada sobre el dulce o en su interior.