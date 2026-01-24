Corpa (PSOE) quiere revalidar Alcaldía y culminar las "soluciones" puestas en marcha para los retos de San Fernando

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, en una entrevista con Europa Press - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El regidor de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), quiere volver a presentarse a las elecciones municipales de 2027 para revalidar la Alcaldía, reeditar la mayoría absoluta que logró en los comicios de 2023 y culminar las "soluciones" puestas en marcha a lo largo de los mandatos que lleva al frente del Consistorio ante los retos de la ciudad.

"Queda un año y medio, yo tengo intención de presentarme (...) Nos queda una legislatura por delante, que es la próxima, para culminar temas que eran problemas y hemos ido dando soluciones, pero no todas", ha trasladado en una entrevista con Europa Press, en la que ha matizado que a pesar de tener ganas de hacerlo esa decisión de si lidera a los socialistas deben tomarla los compañeros de la Agrupación de San Fernando de Henares.

Así, considera que a lo largo de este mandato se ha avanzado en muchos aspectos en este municipio del Corredor. Ha sacado pecho de haber cumplido "muchos compromisos" que había adquirido con los vecinos, especialmente en lo que tiene que ver con los servicios públicos.

Ha citado, entre ellos, la puesta en marcha de la Relación de Puestos de Trabajo por la que se cuenta con "más personal y una administración con estructura". Se han puesto en marcha proyectos como el comedor para mayores, la ampliación de los programas de becas de ayuda para las familias, o para la adquisición de material escolar --ampliado tanto para alumnos de formación profesional y también alumnos de la universidad--.

También ha puesto el foco en los diferentes planes de asfaltado, de mejora de barrios, actuaciones en parques y jardines de la ciudad, y la gestión de la reparación del Polideportivo Justo Gómez Salto, que se vio afectado por las inundaciones de hace un año y que cuenta con fondos procedentes del Gobierno central --2,9 millones-- sumados a los 1,2 millones de euros.

PLAZA DE ESPAÑA

Aún así queda uno de los principales quebraderos de cabeza de San Fernando en el tintero: la Plaza de España. Su recuperación era uno de los compromisos para este mandato, pero "se han dado pasos importantes para recuperar esos bienes, para sanear las cuentas públicas y para regularizar administrativamente todo el complejo inmobiliario y cuanto antes ponerlo a disposición de los vecinos de la ciudad".

Corpa ha relatado cómo en 2008 comenzaron las obras de rehabilitación del casco histórico de la localidad y, concretamente, de Plaza de España a cargo de una empresa mixta donde había participación de los vecinos que tenían viviendas en la plaza y también del Ayuntamiento.

"Esta empresa entra en quiebra. Desde el año 2012 hasta el año 2023 ha habido un concurso de acreedores", ha recapitulado el primer edil, quien tomó como primera decisión en el cargo el encendido de la Plaza, que pasó años a oscuras.

En 2023 hubo un acuerdo plenario tras una negociación con el Ministerio de Hacienda y también con CaixaBank, la entidad que en su día dio préstamos para poder llevar a cabo la operación. El acuerdo dio luz verde a una quita de deuda del 60%, que "ha supuesto el saneamiento de las cuentas públicas" y que a día de hoy las viviendas, garajes y locales de Plaza de España estén escriturados a nombre del Ayuntamiento.

Si esto último no hubiera ocurrido estos bienes podrían haber caído "probablemente en manos de un fondo de inversión". "el Ayuntamiento hubiera indemnizado como ha indemnizado a los propietarios de esas viviendas, pero es que encima hubiéramos perdido los bienes", ha advertido.

Ha proseguido recordando que a lo largo del tiempo ha habido procedimientos judiciales y aproximadamente hace un año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró el plan especial que se aprobó para la rehabilitación de la Plaza.

Así, ante ello y con el objetivo de poner las viviendas y bienes a disposición de los vecinos, el Ayuntamiento está trabajando para regularizar administrativamente la situación, para lo que se tendrá que hacer una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, algo que "va a llevar tiempo".