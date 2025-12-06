El Corral de Comedias de Alcalá despliega en diciembre una programación con folclore y clásicos del Siglo de Oro

Escena de Enmudecer con hablar | Foto: Lucía Romero - CORRAL DE LAS COMEDIAS

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares ha preparado para el mes de diciembre una programación que combina el folclore, el teatro familiar, la música y dos clásicos del Siglo de Oro.

Así lo ha compartido el espacio en un comunicado, en el que ha destacado que invitará así al público a "desconectar de la rutina" y a compartir "un momento consciente, auténtico e irrepetible".

De este modo, del 26 de diciembre al 11 de enero volverá 'Enmudecer con hablar', montaje con versión y dirección de Abel González Melo que recupera dos entremeses de Miguel de Cervantes: El vizcaíno fingido, centrado en el intento de timo de dos caballeros a una dama, y 'Los habladores', donde la verborrea descontrolada recibe su castigo.

Los días 4 y 5 de diciembre, el teatro acogerá 'Mujeres catedrales', un estreno de teatro musical dirigido por Hugo Pérez de la Pica para Tribueñe. El montaje rinde homenaje a las mujeres de la canción popular española a través de una propuesta total de dos horas, con música de Albertina Domínguez y otros compositores españoles interpretada al piano por Tatiana Studyonova.

El espectáculo se completa con telones pintados a mano por Kira Oriola, Ángela Gómez, Matilde Juárez y el propio Pérez de la Pica, así como por las actuaciones de siete intérpretes.

'Estación Paraíso', de la compañía andaluza La Maquiné, llegará al Corral de las Comedias el 13 y 14 de diciembre para que el público disfrute de un relato escénico con títeres y objetos recomendado a partir de 5 años.

La obra, reconocida con premios como el Max, el Lorca o el de la Feria de Ciudad Rodrigo, se presenta como una fábula entrañable que continúa la estela de éxitos de la compañía, autora de títulos como 'Parade, el circo de los valientes' o 'El bosque de Grimm'.

La programación también incluye los días 19 y 20 de diciembre la representación de 'Atila furioso', propuesta de Taquikardia Teatro y Escénate dirigida por Natalia Llorente, reciente ganadora del Premio Almagro Off 2024. Basada en el texto del dramaturgo renacentista Cristóbal de Virués, la obra reflexiona sobre la tiranía y sitúa a mujeres como protagonistas de un drama adelantado a su tiempo, destacando, según el jurado del festival, por una puesta en escena capaz de "emocionar, conmover y sorprender" al público contemporáneo.

Finalmente, como anticipo de las fiestas navideñas, el 21 de diciembre regresará al Corral el tradicional concierto de la Orquesta Ciudad de Alcalá de Henares, próxima a celebrar su trigésimo aniversario. Bajo la batuta de Vicente Pellicer, la formación presentará Concierto de Adviento, que incluye el Concierto para violonchelo n.º 1 en do mayor de Joseph Haydn y la Suite para orquesta de la compositora británica y activista sufragista Ethel Mary Smith.