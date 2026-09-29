Cortada la Línea 9 de Metro entre Puerta de Arganda y Pavones por una incidencia en un vehículo de mantenimiento

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MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes en la Línea 9 de Metro (Paco de Lucía-Arganda del Rey) ha quedado interrumpida desde primera hora de este martes entre Puerta de Arganda y Pavones, en ambos sentidos, por una incidencia en las instalaciones.

El corte se ha producido desde el inicio del servicio, en ambos sentidos, y afecta a las estaciones de Puerta de Arganda, San Cipriano, Vicálvaro, Valdebernardo y Pavones.

La interrupción de la circulación de trenes ha estado motivada por una incidencia en un vehículo de mantenimiento antes de la apertura del servicio y que ha quedado detenido en las vías, según han informado a Europa Press fuentes de Metro.

Así, el personal de la compañía metropolitana está trabajando para retirar el vehículo de las vías, unas tareas que se están viendo dificultadas al tratarse de maquinaria muy pesada, lo que implica mayor tiempo para llevar a cabo estas labores.

Desde Metro han apuntado que la previsión para recuperar el servicio es de al menos cuatro horas. Debido a ello, se trabaja ya en establecer un servicio sustitutivo de autobuses para realizar el trayecto en superficie.