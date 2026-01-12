Cortes en el ramal de incorporación de la M-601 a la AP-6 en sentido A Coruña de lunes a viernes por obras - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ramal de incorporación de la M-601 a la AP-6, sentido A Coruña, permanecerá cortado de lunes a viernes por las obras para desarrollar las actuaciones del Plan de Acción contra el Ruido en la AP-6 a su paso por los municipios de Collado Villalba y Alpedrete que está acometiendo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Para facilitar el desarrollo de los trabajos, desde este mismo lunes y previsiblemente durante el mes de enero, se cortará el tráfico en el ramal de incorporación de la M-601 a la AP-6, sentido A Coruña, desde la mañana de los lunes hasta las 13.00 horas de los viernes, mientras que los fines de semana y festivo permanecerá habitilitado al tráfico.

Durante esta afectación, se ha habilitado un itinerario alternativo para tomar la A-6 sentido Madrid y realizar el cambio de sentido en el enlace del kilómetro 36 (Galapagar/La Navata), según ha apuntado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado.

De forma paralela, se llevará a cabo la renovación del pretil de la autopista sobre el paso inferior de la calle Rincón de las Eras, en Collado Villalba, que, según la evolución de las obras, requerirá el desvío del tráfico entre las 08.00 a 19.00 por la calle El Almiar. El tránsito peatonal no se verá afectado.

El Ministerio de Transportes ha recordado que la planificación de los trabajos podrá verse alterada en caso de condiciones meteorológicas adversas.

El departamento que dirige Óscar Puente está llevando a cabo obras entre los kilómetros 39,5 y 42 de la AP-6, a su paso por los municipios de Collado Villalba y Alpedrete, con un presupuesto de 1,039 millones de euros (IVA incluido) de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En concreto, se está trabajando en la instalación de pantallas acústicas de 4 metros de altura en la margen derecha de la autopista, entre los kilómetros 39,9 y 44,1. Asimismo, se va a adecuar el sistema de contención de vehículos.