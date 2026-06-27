Cortes totales, restricciones a vehículos pesados y prohibición de aparcar por el Orgullo 2026 en Madrid

Archivo - Una persona con una bandera durante una manifestación del Pride Barcelona 2024, a 20 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid restringirá la circulación a vehículos en el eje Gran Vía-Princesa los días 3 y 4 de julio, entre las 8 y las 16 horas, con motivo de la preparación de carriles de emergencia para el Madrid Orgullo (MADO) 2026, que se celebrará entre el 28 de junio y el 5 de julio.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), consultada por Europa Press, el corte afectará al eje comprendido entre las confluencias de Gran Vía-Princesa con las calles Alcalá y Ventura Rodríguez.

La medida contempla excepciones para vehículos destinados a carga y descarga, residentes, titulares de plazas de aparcamiento, autobuses de la EMT y vehículos de apoyo, taxis, VTC, vehículos que accedan a hoteles con maletas o bultos pesados, vehículos de personas con movilidad reducida, entre otros casos.

El texto recuerda que la manifestación central tendrá lugar el 4 de julio y que durante esos días se celebrarán conciertos y otros eventos en distintas localizaciones de la ciudad.

Con el objetivo de facilitar el abastecimiento de los negocios situados dentro del perímetro de seguridad, el Ayuntamiento permitirá con carácter excepcional las operaciones de carga y descarga de mercancías fuera de los horarios autorizados entre los días 1 y 5 de julio.

RESTRICCIONES A VEHÍCULOS DE MÁS DE 3.500 KILOS

Además del corte en Gran Vía-Princesa, el Ayuntamiento prohibirá la circulación de vehículos de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, destinados tanto al transporte de mercancías como de personas.

En el distrito de Centro, la restricción se aplicará los días 28 de junio y 1, 2, 3, 4 y 5 de julio, desde las 18 horas y hasta una hora después de la finalización de los actos previstos en plaza de Pedro Zerolo, plaza de Chueca, calle Pelayo, plaza del Rey y Puerta del Sol.

En el barrio de Argüelles, en el distrito de Moncloa-Aravaca, la limitación estará vigente los días 2, 3, 4 y 5 de julio, también desde las 18 horas y hasta una hora después de la finalización de los actos previstos en Plaza de España. El perímetro afectado está comprendido entre Princesa, Ventura Rodríguez, Ferraz y Gran Vía.

Con motivo de la manifestación del MADO, la prohibición para vehículos de más de 3.500 kilos se extenderá desde las 16 horas del 4 de julio hasta las 16 horas del 5 de julio en la totalidad del distrito de Centro, salvo el barrio de Embajadores, así como en los barrios de Recoletos y Castellana, en Salamanca; Jerónimos, Pacífico y Adelfas, en Retiro; y Almagro, Trafalgar y Arapiles, en Chamberí.

Cuando las operaciones de carga y descarga sean realizadas por vehículos de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, deberán ajustarse a estas restricciones de circulación.

PROHIBICIÓN DE APARCAR EN SOL, JUSTICIA Y ARGÜELLES

El Ayuntamiento también prohibirá el estacionamiento de todo tipo de vehículos, incluidos ciclomotores y bicicletas, en varios perímetros de los distritos de Centro y Moncloa-Aravaca durante los días principales del Orgullo.

En el barrio de Sol, la prohibición se aplicará desde las 16 horas del 1 de julio hasta las 6 horas del 5 de julio en vías como Silva, Abada, Mesoneros Romanos, Tudescos, Chinchilla, Salud, Tres Cruces, González Jiménez de Quesada, Concepción Arenal y Leganitos, entre otras.

En el barrio de Justicia, la medida estará vigente desde las 16 horas del 1 de julio hasta las 23.59 horas del 5 de julio dentro del perímetro comprendido entre Hortaleza, Fernando VI, Bárbara de Braganza, paseo de Recoletos, Alcalá y Gran Vía. Afectará, entre otras vías, a las calles Reina, Infantas, San Marcos, Piamonte, San Lucas, Barquillo, Libertad, Pelayo, Gravina, Almirante, Prim, Augusto Figueroa y Hortaleza en el tramo comprendido entre Gran Vía y travesía de San Mateo.

En Argüelles, la prohibición de estacionar se aplicará desde las 16 horas del 2 de julio hasta las 23.59 horas del 5 de julio en el perímetro delimitado por Princesa, Ventura Rodríguez, Ferraz y Gran Vía. En concreto, afectará a la calle Juan Álvarez Mendizábal, del número 2 al 12, y a la calle San Leonardo, desde Princesa hasta Maestro Guerrero.

Al tratarse de una medida temporal y excepcional, los vehículos retirados por la grúa no serán sancionados ni se les imputarán gastos por este servicio. Quedan exceptuados de la prohibición de estacionamiento los vehículos de personas con tarjeta de movilidad reducida aparcados en las reservas correspondientes.

RETIRADA DE CONTENEDORES Y SACOS DE OBRA

La resolución del BOAM recoge igualmente la obligación de retirar antes de las 12 horas del 1 de julio todos los contenedores y sacos con residuos de construcción y demolición, llenos o vacíos, así como material de obra, en las zonas afectadas. Estos elementos no podrán volver a instalarse hasta las 7 horas del 6 de julio.

La medida afecta a los barrios de Justicia y Sol, a la Gran Vía en ambas aceras, al paseo del Prado, al paseo de Recoletos, a la calle Alcalá entre Cibeles e Independencia, al entorno comprendido entre plaza de la Lealtad, Antonio Maura, Alfonso XII, Serrano, Goya, Recoletos y El Prado, así como al perímetro de Argüelles delimitado por Princesa, Ventura Rodríguez, Ferraz y Gran Vía.

El Ayuntamiento justifica estas medidas por la previsión de grandes concentraciones de personas durante el MADO 2026 y por la necesidad de garantizar la seguridad de asistentes, así como facilitar la actuación de los cuerpos y servicios de seguridad y emergencias.