Cortes de tráfico y 109 líneas de EMT afectadas este domingo por 'Zurich Rock' N' Roll Running Series Maratón Madrid'

Archivo - Archivo.- Cientos de personas participan en el Zurich Rock 'N' Roll Running Series - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Madrid acogen este domingo la edición número 48 de la competición deportiva 'Zurich Rock' N' Roll Running Series Maratón Madrid', con tres carreras que discurrirán por varios distritos de la capital, lo que provocará cortes de tráfico en vías de varios distritos de la capital y obligarán a modificar hasta 109 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

En concreto, la edición de 2026 mantendrá sus tres distancias --maratón (42 kilómetros), media maratón (21 kilómetros) y 10 kilómetros-- y se prevé una afluencia estimada de 47.000 participantes, más de 10.000 de ellos corredores extranjeros procedentes de más de 110 países.

El evento se prolongará desde las 08.00 horas hasta las 16.35 horas, previsiblemente, con salida en el Paseo de la Castellana, entre la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza del Doctor Marañón, y la meta en el Paseo de Recoletos, a la altura de la calle Almirante.

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante el desarrollo de la cita deportiva, el Ayuntamiento desplegará el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad que velará por satisfacer las necesidades en materia de circulación. Además, para facilitar la movilidad, se establecerán cortes de tráfico en múltiples vías de la capital.

Para facilitar la disputa de la prueba deportiva, desde las 07.15 horas estará restringida la circulación en Paseo de la Castellana, Avenida de Concha Espina, Padre Damián, Alberto Alcocer, Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Glorieta de Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Plaza República Argentina, Joaquín Costa, Glorieta López de Hoyos, Francisco Silvela, Túnel de Avenida de América, Túnel de Manuel Becerra, Doctor Esquerdo, ÓDonnell, Avenida de Menéndez Pelayo, Alcalá, Goya, Príncipe de Vergara, Plaza del Marqués de Salamanca, Velázquez, Diego de León, Serrano, Paseo de Eduardo Dato, Glorieta de Rubén Darío, Almagro, Plaza de Alonso Martínez, Sagasta, Glorieta de Bilbao, Carranza y Glorieta de Ruiz Jiménez.

También en Gran Vía, Plaza de Callao, Preciados, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Mayor, Bailén, Plaza de España, Princesa, Marqués de Urquijo, Francisco y Jacinto Alcántara, Paseo de Camoens, Puente de los Franceses, Avenida de Valladolid, Paseo de la Florida, Glorieta de San Vicente, Puente Del Rey, Paseo del Embarcadero (y viales interiores de la Casa de Campo), Glorieta de los Patines, Paseo Puerta del Ángel, Avenida de Portugal, y Paseo Marqués de Monistrol.

Igualmente, los cortes afectarán al Paseo de la Ermita del Santo, Puente de San Isidro, Paseo de los Melancólicos, San Alejandro, Paseo Virgen del Puerto, Segovia, Ronda Segovia, Paseo Imperial, Plaza Francisco Morano, Paseo Doctor Vallejo Nájera, Plaza de Ortega y Munilla, Paseo de las Acacias, Glorieta de Embajadores, Ronda de Valencia, Ronda de Atocha, Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado y Plaza de Cibeles.

Además, con motivo de las labores de montaje y desmontaje también habrá cortes de tráfico en los carriles centrales, en ambos sentidos, del Paseo de Recoletos (hasta las 19.00 horas) y del Paseo de la Castellana, desde la Plaza de Colón hasta la Plaza de Emilio Castelar (hasta las 17.00 horas) y desde la Plaza de Emilio Castelar hasta la Plaza de San Juan de la Cruz (hasta las 12.30 horas), y en la Plaza de Cibeles (desde las 05.30 horas).

Debido a estos cortes de tráfico, hasta 109 líneas regulares de autobuses de la EMT se verán afectadas. Se trata de las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, C1, C2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 85, 86, 107, 116, 118, 119, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 138, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 156, 158, 160, 161, 179, 203, 210, 215, 001, 002, C03, M3, SE832, E1, E2, E3, E4, E5, N1, N22, N23, N24, N25 y N26.

Además, con motivo del evento se suprimirá el servicio entre su hora de inicio habitual y las 13.00 horas, aproximadamente, de las líneas 3 (Puerta de Toledo-San Amaro), 5 (Sol/Sevilla-Chamartín), 149 (Tribunal-Plaza de Castilla) y C03 (Puerta de Toledo-Argüelles).

Igualmente, hasta las 21.00 horas se encontrarán cerrados el acceso y las salidas norte de la estación de Cercanías de Recoletos, mientras que acceso sur de la citada estación se encontrará habilitado.

CÓMO LLEGAR

Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público para llegar al evento y, en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, utilizar M-30 y M-40.

En este sentido, en las proximidades de la salida de la prueba se encuentran las estaciones de Metro de Gregorio Marañón (líneas 7 y 10) y Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10), mientras que en la zona de meta están próximas las paradas del suburbano de Colón (línea 4) y Banco de España (línea 2).

En cuanto a la red de Cercanías, en la zona de salida se encuentra próxima la estación de Nuevos Ministerios (líneas C-2, C-3, C-4, C-4a, C-4b, C-7, C-8 y C-10), mientras que en la zona de meta está cercana la parada de Recoletos (líneas C-2, C-7, C-8, y C-10).

La red de autobús de la EMT también cuenta con varias líneas con paradas próximas a la salida (líneas 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 45, 51, 61, 126, 147 y 150) y a la meta (001, 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03 y E1).

Durante el desarrollo de la competición y cuando la afluencia de corredores lo permita, se encontrarán habilitadas zonas de cruce para peatones en el Paseo de la Castellana (en la Plaza del Doctor Marañón, en la Plaza de San Juan de la Cruz, en la esquina General Martínez Campos, en el paso de peatones bajo el puente de Eduardo Dato y en la esquina con José Ortega y Gasset) y en el Paseo del Prado (junto a la Plaza de Cibeles y junto a la Plaza del Emperador Carlos V).