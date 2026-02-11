Cortes de tráfico en Madrid y vías de entrada a la capital por la tractorada de este miércoles

Archivo - Archivo.- Varios tractores durante una protesta en Madrid - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tractorada convocada este miércoles en Madrid provocará cortes de tráfico en algunas de las principales arterias de la capital y vías de entrada a la ciudad, ante lo que desde el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida se ha aconseja a los ciudadanos el uso del transporte público para sus desplazamientos.

Convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) a nivel nacional, la marcha prevé reunir en la capital a más de 500 tractores y llegar a los 8.000 manifestantes. Más de mil policías y 800 guardias civiles garantizarán la seguridad, a los que se sumarán efectivos de las policías locales de los municipios afectados.

Las protestas, que se centrarán en los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y el reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, actualmente paralizado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), provocarán cortes de tráficos y afectaciones a la movilidad en distintas calles de la capital, principalmente en la zona de Plaza de Colón y vías de acceso a la ciudad.

Serán cinco columnas de tractores las que llegarán hasta la capital principalmente por vías secundarias, evitando en todo caso su paso por la M-30 o la M-40, desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar (Segovia), Robregordo, y Arganda del Rey.

En este sentido, se prevén posibles problemas circulatorios en los accesos a Madrid por la A-2, A-3, A-42, M-404, M-407, SG-500, N-VI, M-600, M-503, M-505, M-508 y M-851.

Una vez en la capital, está previsto que todas las columnas confluyan sobre las 11.00 horas en la Plaza de Colón, donde se concentrarán los principales problemas de movilidad. Desde esa hora, aproximadamente, habrá cortes de tráfico en el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de la Infanta Isabel.

También se ocasionarán incidencias en el Paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y viales del entorno, según el Consistorio.

Desde la Plaza de Colón, la comitiva discurrirá al completo hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, no pudiendo acceder los tractores a la calle Santa Isabel y obligándoles a continuar la marcha.

Desde el Ayuntamiento han advertido que habrá cortes de tráfico entre las 08.00 y las 18.00 horas, aproximadamente, en múltiples puntos de la capital.

Con motivo de la primera ruta de entrada a Madrid desde Torrejón de la Calzada, los cortes en la capital afectarán a la Vía Lusitana, Plaza Elíptica, Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, calle Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova y Plaza de Colón.

La ruta de entrada a la capital desde Guadalajara y Robregordo ocasionará la interrupción del tráfico dentro de la ciudad en la M-111, Glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y Plaza de Colón.

En el caso de la ruta de entrada a Madrid desde El Espinar (Segovia), los cortes de tráfico en la capital se centrarán en la Carretera de Castilla (M-500), Puente de los Franceses, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Francisco Jacinto Alcántara, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez y Plaza de Colón.

Finalmente, la ruta de entrada desde Arganda del Rey ocasionará la interrupción del tráfico dentro de la ciudad en la calle Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, Plaza de Alonso, Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, Ó'Donnell, Narváez, Goya y Plaza de Colón.

Ante esta situación, el alcalde de la capital ha instado a moverse en transporte público, principalmente Metro y autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), aunque en este último caso también habrá afectaciones en el servicio en los distritos de Barajas, Carabanchel, Centro, Chamberí, Ciudad Lineal, Moncloa-Aravaca, Retiro, Salamanca, San Blas-Canillejas, Usera y Vicálvaro.

LÍNEAS DE AUTOBÚS AFECTADAS

En concreto, un total de 126 líneas de autobuses de la EMT y varias decenas de autobuses interurbanos verán modificados sus itinerarios habituales en varios puntos de la región.

En detalle, las líneas de EMT afectadas son las 001, 002, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 88, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 126, 130, 131, 133, 138, 140, 143, 146, 147. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 160, 161, 165, 166, 180, 200, 210, 247, A, C03, C1, C2, E1, E2, E3, E4, E5, 203, M3, SE718, SE832, SE898 y T32.

En el caso de los autobuses interurbanos, en el caso de los que llegan a la capital desde Torrejón de la Calzada, se verán afectadas las líneas 460, 465, 464 y 466 a su paso por la M-404, M-407, y A-42.

Desde Guadalajara, estarán afectadas las líneas 211, 212, 213, 256, 222, 223, 227, 229, 231, 280, 281, 282, 283, 284, 285, y 824 a su paso por la A-2. En el caso de las llegan desde El Espinar (Segovia), serán las líneas 561, 561A, 561B, 567, 626, 626A, 650A, 650B, 651, 652, 655, 685, 633, 681, 683 y 688, a su paso por la SG-500, N-VI, M-600, M-503, M-505, M-508 y M-851.

Finalmente, desde Robregordo, afectarán a la línea 191, a su paso por la A-1 y M-30 hasta la salida 2, mientras que, desde Arganda del Rey, las modificaciones en el itinerario serán en las líneas 312, 312A, 313, 336, 337, 341, 351, 352 y 353, a su paso por la A-3.