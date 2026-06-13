Cortes de tráfico y modificaciones en 120 líneas de EMT este sábado por manifestaciones y eventos en la calle

Archivo - Autobús de la EMT - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid acogerá este sábado cinco manifestaciones y eventos en la calle que provocarán cortes de tráfico en distintas vías de la ciudad, principalmente en la zona centro, y obligarán a modificar el recorrido habitual de hasta 120 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Entre estos eventos destaca la XXIII edición de la Marcha Ciclonudista (12.30 horas), organizada por la Asociación Pedalibre con el respaldo de la Federación Española de Naturismo, y la III Marcha Republicana Estatal en Madrid (18.30 horas), entre Sol y Atocha.

Con motivo de la Marcha Ciclonudista, están previstos cortes de tráfico entre las 12.30 y las 15.00 horas, aproximadamente, en la Plaza de Cibeles, Alcalá, Puerta de Alcalá, Alfonso XII, Montalbán, Paseo del Prado, Gran Vía, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Alcalá, Sol, Mayor y Bailén.

Esta ruta ciclista bajo el lema 'desnudos ante el tráfico', partirá a las 12.30 horas de Cibeles y recorrerá las calles de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, donde los participantes realizarán una parada para quitarse la ropa. Una vez hecho esto, continuará por Paseo del Prado, Cibeles, Alcalá, Gran Vía, Princesa, Bulevares, Génova, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos Cibeles, Alcalá, Sol, Mayor, Bailén y Plaza de Oriente, donde finalizará la marcha.

En este caso, los cortes provocarán modificaciones en el recorrido habitual de hasta 41 líneas de autobús de la EMT. En concreto, se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 149, 150, 158, C1, C03, E1, M1, M3 y Exprés Aeropuerto.

Ya por la tarde, también están previstos cortes de tráfico entre las 18.00 y las 22.00 horas por la Marcha Republicana Estatal en Madrid, que partirá de la Puerta del Sol, lugar icónico del republicanismo español, y llegará a la plaza Reina Sofía, pasando por el Ministerio de Exteriores, donde se reivindicará el "no a la guerra" frente a "las nuevas agresiones imperialistas".

En este caso, hay previstos cortes de tráfico en la calle Atocha, Plaza de la Provincia, Esparteros y Puerta del Sol. Debido a ellos, hasta 25 líneas de autobús de la EMT podrán sufrir modificaciones: 001, 002, 6, 10, 14, 19, 26, 27, 32, 34, 37, 45, 50, 59, 65, 85, 86, 102, C03, C1, C2, E1, M1, M3 y Exprés Aeropuerto.

OTROS EVENTOS

Además, entre las 10.30 y las 14.00 horas hay previstos cortes de tráfico en el entorno de la Plaza de España, Gran Vía, Plaza de Callao y Puerta del Sol por manifestación. En este caso, son 18 líneas de la EMT las que verán modificado su itinerario: 001, 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 158, C1 y C2.

Igualmente, de 17.30 a 21.00 horas también se prevé el cierre al tráfico en la Plaza Colón, calle Serrano, Plaza de la Independencia, Alcalá, Plaza de Cibeles y Puerta del Sol. Un total de 27 líneas de autobús de EMT verán modificado su recorrido: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, C03, E1, M1 y Exprés Aeropuerto.

Finalmente, entre las 19.00 y las 21.30 horas la situación se repetirá con cortes en la Avenida de la Albufera y en el entorno de la Plaza de Puerto Rubio. Nueve líneas de EMT modificarán sus itineraios: 10, 24, 54, 57, 58, 103, 111, 136 y 310.