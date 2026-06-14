Cortes de tráfico y modificaciones en 33 líneas de EMT este domingo por manifestaciones

Archivo - Un autobús de la EMT - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos manifestaciones convocadas la mañana de este domingo en la ciudad de Madrid provocarán cortes de tráfico en la zona central de la capital y obligarán a modificar hasta 33 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Con motivo de la manifestación convocada por los sindicatos educativos en defensa de la educación pública, también tendrán lugar cortes de tráfico. La marcha, convocada CC.OO, UGT y CONFAPA, partirá a las 12.00 horas de la Plaza de Neptuno y finalizará en la Puerta del Sol, pasando previamente por Cibeles.

En este caso, las alteraciones en el tráfico están previstas de 11.30 a 15.00 horas, aproximadamente, y afectarán a la Plaza de Cánovas del Castillo, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, calle Alcalá y Puerta del Sol.

Un total de 26 líneas de autobús de la EMT verán modificado su itinerario habitual. Se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03, E1 y M1.

También habrá cortes por otra protesta convocada por la Asamblea Internacionalista de Madrid y la Asamblea de Madrid contra el Rearme y la Militarización, que irá desde las 12.00 horas desde Atocha hasta la sede del Ministerio de Exteriores, bajo la consigna 'Contra el rearme y la guerra imperialista'

La convocatoria se enmarca en la jornada internacional de lucha organizada por Stop ReArm Europe, que ese mismo día movilizará a decenas de miles de personas en Bruselas bajo el lema "Welfare, not Warfare" (Bienestar, no guerra). Más de 2.000 organizaciones de toda Europa exigen que los 800.000 millones de euros aprobados por la UE para armamento sean redirigidos hacia servicios públicos y acción climática.

En este caso, están previstos cortes desde las 11.30 a las 15.00 horas, aproximadamente, en la calle Atocha, Paseo del Prado, Plaza de Jacinto Benavente y la Plaza de la Provincia, donde se encuentra la sede del Ministerio de Exteriores. Siete líneas de autobús de la EMT verán modificado su itinerario: 002, 6, 26, 32, 50, 65 y M3.