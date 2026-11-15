Cortes de tráfico y modificaciones en 36 líneas diurnas de EMT este domingo por la Carrera Ponle Freno

Archivo - Un autobús de la línea 27 de la EMT - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid sufrirá este domingo cortes de tráfico en viales de los distritos de Salamanca, Centro, Chamberí, Tetuán y Chamartín y hasta 36 líneas diurnas de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) sufrirán modificaciones en sus itinerarios habituales con motivo de la 'Carrera Ponle Freno', cita deportiva en la que se prevé una asistencia de más de 25.000 corredores.

Esta cita deportiva tiene como objetivo salvar vidas, mejorando la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad vial y se celebra coincidiendo con el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico

El Ayuntamiento de la capital ha establecido un plan de movilidad con un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad para asegurar el normal desarrollo de la carrera, que tendrá su salida desde Plaza de Colón y discurrirá por las calles más emblemáticas de la ciudad, pasando por el kilómetro 0 en la Puerta del Sol.

De esta forma, están previstos cortes de tráfico entre las 8.30 y las 10.30 horas, aproximadamente, en los viales que forman parte de los recorridos de la pruebas de 5 y 10 kilómetros, además de en las calles colindantes.

En concreto, afectarán a Plaza de Colón (salida y meta a la altura de Armada Española), paseo de la Castellana, plaza de Emilio Castelar, plaza del Doctor Gregorio Marañón, plaza de San Juan de la Cruz, Vitruvio, Jorge Manrique, Serrano, Villanueva, Ríos Rosas, Bravo Murillo, glorieta de Quevedo, San Bernardo, glorieta de Ruiz Jiménez, Carranza, Sagasta, Génova, plaza de Colón, paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, Gran Vía, plaza de Callao, Preciados, Puerta del Sol, carrera de San Jerónimo, plaza de Cánovas del Castillo y paseo del Prado.

Debido a las labores de montaje y desmontaje, además, se registrarán cortes de tráfico desde las 2.30 y hasta las 14.30 horas, aproximadamente, en la Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Armada Española, calle Goya en ambos sentidos hasta la calle Serrano y viales aledaños.

Además, hasta 36 líneas de autobús de la EMT se verán afectadas por la cita deportiva, con modificaciones en sus itinerarios habituales. Se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 52, 53, 61, 74, 146, 147, 149, 150, 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto), C03, E1, M3 y S10 (servicio especial por corte en Línea 10 de Metro).

CÓMO LLEGAR

Desde el Ayuntamiento han recordado que las personas con movilidad reducida dispondrán de un espacio reservado para disfrutar del evento, junto a sus acompañantes, en los Jardines del Descubrimiento, en las inmediaciones del arco de salida/meta.

Las estaciones de Metro más cercanas a la zona son las estaciones de Colón (L4), Serrano (L4) y Alonso Martínez (líneas 4, 5 y 10). En Cercanías, se encuentra próxima la estación de Recoletos (líneas C-2, C-7, C-8 y C-10).

Finalmente, en EMT, las líneas 001, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 28, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03 y E1 circulan en las inmediaciones de la salida/meta de la prueba.