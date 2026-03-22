Cortes de tráfico y modificaciones en 82 líneas de EMT este domingo por el Movistar Medio Maratón y la Carrera ProFuturo

Archivo - Archivo.- Varios corredores participan en la salida de la Movistar Media Maratón de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Madrid se llenarán de corredores la mañana de este domingo día 22 con la celebración de la XXV Movistar Madrid Media Maratón y la X Carrera ProFuturo, que provocarán cortes de tráfico y modificaciones en 82 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha un plan para garantizar la movilidad durante la celebración de estas citas deportivas, que contarán con una afluencia estimada de hasta 31.000 corredores, así como un dispositivo especial de seguridad por parte de Policía Municipal y Agentes de Movilidad.

La tradicional 'Movistar Medio Maratón 2026', que tiene por objetivo promocionar el deporte entre la ciudadanía favoreciendo la concienciación con los hábitos de vida saludables y a la ciudad de Madrid como destino turístico para muchas actividades, tendrá salida y meta en el Paseo de Recoletos, frente a la Biblioteca Nacional. Se desarrollará por viales de los distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Chamartín, Salamanca y Retiro entre las 09.15 y las 12.45 horas.

El Movistar Madrid Medio Maratón renovó su recorrido en 2025 con un nuevo circuito mucho más céntrico y monumental. Este año volverá a ofrecer 21,097 kilómetros que pasan por los lugares más icónicos de la ciudad.

Entre los puntos más carismáticos del circuito figura el paso junto al estadio Santiago Bernabéu, el giro en la Plaza de Castilla bajo las torres KIO, la Puerta de Alcalá, el tramo de Gran Vía para enlazar con la Puerta del Sol mediante la calle Montera, la carrera de San Jerónimo y el paso por el Congreso de los Diputados y las fuentes de Neptuno y Cibeles en el tramo final.

También en el Paseo de Recoletos la salida y meta de la 'Carrera Profuturo 2026', que se disputará entre las 8.45 y las 10.15 horas con un objetivo solidario y la intención de dar mayor visibilidad a un proyecto que persigue favorecer la educación digital de los niños y niñas más desfavorecidos. Con un recorrido de 5 kilómetros, pasará por las calles de Génova, Sagasta, San Bernardo, Gran Vía, Montera, San Jerónimo y Paseo del Prado.

CORTES DE TRÁFICO EN 36 VÍAS

Para garantizar el desarrollado de ambas citas deportivas, entre las 8.30 y las 13.00 horas, aproximadamente, se cerrarán al tráfico hasta 36 vías o puntos de la capital como Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, Glorieta de Emilio Castelar, Plaza del Doctor Gregorio Marañón, Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Glorieta de Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Plaza de la República Argentina, Francisco Silvela, Glorieta de López de Hoyos, Túnel de avenida de América, Túnel de Plaza de Manuel Becerra, Doctor Esquerdo, ÓDonnell y Alcalá.

También Plaza de la Independencia, Serrano, Juan Bravo, Paseo de Eduardo Dato, Glorieta de Rubén Darío, Almagro, Plaza de Alonso Martínez, Sagasta, Glorieta de Bilbao, Carranza, Glorieta de Ruiz Jiménez, San Bernardo, Gran Vía, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de la Lealtad, Paseo del Prado y Plaza de Cibeles.

Los trabajos de montaje y desmontaje también originan cortes de tráfico desde las 17.00 horas del sábado hasta las 16.30 horas del domingo, aproximadamente, en Paseo de Recoletos entre las plazas de Cibeles y Colón, Plaza de Colón y tramos de las calles Goya, Serrano y Armada Española próximos a la citada plaza.

Además, el evento ocasionará afecciones a 82 líneas de la EMT que verán modificados sus itinerarios a lo largo del día adaptándose a los cortes de tráfico que realicen los Agentes de la Autoridad. En concreto, las líneas afectadas son: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 61, 63, 64, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 107, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 156, 179, 203, 210, 215, C03 ,C1, C2, E1, E2, E3, E4, E5, SE704, M3, N1, N4, N22, N23, N24, N25 y N26.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por los cortes o restricciones de tráfico. En casos de desplazamientos de largo recorrido, se aconseja utilizar M-30 y M-40.

En las inmediaciones de la zona de salida y meta se encuentran la estación de Cercanías de Recoletos (líneas C-2, C-7, C-8 y C-10) y las estaciones de Metro de Colón (línea 4), Serrano (línea 4), Retiro (línea 2) y Banco de España (línea 2). Asimismo, se encuentran paradas de las líneas de autobuses de la EMT 1, 3, 5, 7, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150 y C03.