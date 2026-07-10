Cortes de tráfico desde la noche de este viernes en el tramo urbano de la A-4

Archivo - Varios vehículos en la autovía A4 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevará a cabo durante este mes trabajos de reposición de firmes en ambas calzadas del tramo urbano de la A-4 comprendido entre la M-30 y la M-40, puntos kilométricos 5+100 y 7+10, que obligarán a cortes de tráfico desde la noche de este viernes.

En concreto, desde las 21 horas se cortará el tráfico en la autovía en sentido entrada desde M-40 a M-30, lo que conlleva el corte del acceso a ambas calzadas de la M-30, y los accesos a la calle Embajadores y a la avenida del Planetario. Como alternativa, se podrá circular por la M-40 y la M-45. Está previsto que las obras finalicen el domingo día 12 a las 8 horas.

Una segunda fase de estas obras, para los trabajos en sentido salida, tendrá lugar desde las 22 horas del viernes 24 hasta las 8 horas del domingo 26. En este caso, se encontrará cortada la A-4 sentido Córdoba desde M-30 a M-40, lo que conlleva el corte de los accesos de ambas calzadas de M-30 y de los accesos desde la calle Embajadores y desde la avenida del Planetario. Como alternativa, los conductores podrán circular por la avenida de Andalucía.

Durante los trabajos se señalizará la zona y se presentarán alternativas de circulación. En cualquier caso, se recomienda extremar la precaución y adaptar la velocidad a la señalizada, en el momento de los cortes realizados y en las zonas con calzada fresada.