Cortes de tráfico, refuerzo en líneas 1, 9 y 10 de Metro y cambios en rutas de EMT por el partido de NFL en el Bernabéu

Archivo - Fachada exterior del Estadio Bernabéu - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, que el próximo domingo enfrentará en el Estadio Santiago Bernabéu a los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals provocará cortes de tráfico en esa zona de la capital e irá acompañado de refuerzos en las líneas 1, 9 y 10 de Metro y cambios en varias rutas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El segundo partido de la historia de la NFL en España tendrá lugar a partir de las 15.30 horas en el estadio del Real Madrid y se espera una afluencia de alrededor de 83.400 asistentes.

Para garantizar la seguridad y movilidad en la zona durante el encuentro, entre las 15.30 y las 19 horas aproximadamente, se contará con un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de la Movilidad por parte del Ayuntamiento de la capital.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones, la organización del evento ha avanzado que procederá a realizar la apertura de puertas para el público general con varias horas de antelación, a las 12.30 horas, mientras que el cierre de puertas será a las 21.30 horas. Las personas con movilidad reducida (PMR) y sus acompañantes contarán con 80 plazas en total dentro del estadio entre los sectores 203 y 225.

CORTES DE TRÁFICO

El desarrollo de este evento provocará cortes de tráfico hasta las 21.30 horas en avenida de Concha Espina, entre el paseo de la Castellana y la calle Serrano; Padre Damián, entre Profesor Waksman y la plaza de los Sagrados Corazones; Rafael Salgado; Doctor Fleming, entre Profesor Waksman y Rafael Salgado; San Juan de la Salle, Marceliano Santamaría y Santo Domingo de Silos, en los tres casos entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana; paseo de la Habana, desde la altura de la plaza de Quito/Santiago Bernabéu hasta la plaza de los Sagrados Corazones; Segre, desde la avenida de Concha Espina hasta Tormes; y paseo de la Habana, desde Condes del Val hasta la plaza de los Sagrados Corazones.

También se procederá al cierre total al tráfico de los viales del perímetro del estadio y entre las 8 y las 21.30 horas, por motivos de seguridad, no se podrá circular por el Paseo de la Castellana, desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cuzco.

En cualquier caso, desde el Ayuntamiento han indicado que horarios son orientativos y podrán alterarse en función de las necesidades. En el caso de los residentes debidamente acreditados, podrán acceder a los viales cortados, excepto al tramo de la calle Padre Damián comprendido entre Rafael Salgado y la Plaza de los Sagrados Corazones, donde estará permitido el acceso por razones de seguridad.

REFUERZO DE METRO Y CAMBIO EN LÍNEAS DE EMT

Para facilitar la movilidad, Metro de Madrid ha previsto refuerzos en el servicio de la Línea 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros), la Línea 9 (Paco de Lucía-Arganda del Rey) y la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur), que actualmente mantiene cortado el tramo entre Cuzco y Nuevos Ministerios, con servicio alternativo gratuito en autobús por superficie, según han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

Las estaciones más cercanas para llegar al estadio son las de Concha Espina (L9), Cuzco (L10) y Nuevos Ministerios (líneas 8 y 10). Además, en esta última funcionan las líneas de Cercanías de Madrid C-2, C-3, C-4, C-7, C-8 y C-10). Además, se dispone en las proximidades de las líneas diurnas de autobuses de la EMT 3, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 51, 52, 120, 126, 147, 149, 150, C1, C2 y SE10.

Como consecuencia del evento, hasta las 8 horas del lunes están previstas modificiones de itinerario en 10 líneas de la EMT en la zona. Se trata de las líneas 5, 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147, 150 y S10.

NFL MADRID GAME

Este encuentro de la liga estadounidense de fútbol americano será el segundo que se disputa en Madrid, tras el que se disputó en noviembre del año pasado entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, también en el mismo espacio. Esta cita reunió a 78.610 espectadores y generó un impacto económico estimado de más de 70 millones de euros en Madrid.

El NFL Madrid Game 2026 será uno de los nueve partidos internacionales que la liga disputará esta próxima temporada, en la que además inaugura sedes como Paris o Melbourne. Los Atlanta Falcons jugarán como equipo local. Tienen sede en Atlanta (Georgia) y entre sus jugadores destaca Bijan Robinson, considerado la estrella ofensiva del equipo. El rival es el Cincinnati Bengals, con sede en Ohio. Entre sus jugadores destacados está el quarterback Joe Burrow.