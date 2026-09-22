'Las Cosas Por Su Nombre' Reivindica La Identidad En Teatros Luchana Entre Canciones De Mecano, Isabel Pantoja Y Marisol - LAS COSAS POR SU NOMBRE

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personajes encerrados en un camerino, una dictadura que establece cómo deben comportarse hombres y mujeres y las canciones de Mecano, Isabel Pantoja, Marisol y Azúcar Moreno vertebran 'Las cosas por su nombre', la dramedia musical escrita y dirigida por Manu Imízcoz que llegará el 1 de octubre a los Teatros Luchana, donde podrá verse todos los jueves hasta el 5 de noviembre.

La obra, producida por La Inquieta Compañía, sitúa la acción en una España de un futuro sometida a la denominada 'Reforma del 27', una nueva normativa de comportamiento socio-conductual que penaliza los rasgos que no se corresponden con el sexo asignado al nacer.

En ese contexto, Marga, una cabaretista de edad incierta y alejada de cualquier canon de conducta, y Antonio, un hombre que ha terminado sometiéndose a las normas del régimen y trabaja como reclutador en el club clandestino donde se esconden, comparten la que podría ser su última noche.

El encuentro entre ambos sirve para confrontar dos formas de enfrentarse a la identidad y al miedo. Mientras Marga se resiste a ocultar quién es, Antonio ha asumido las reglas del exterior para sobrevivir. Encerrados en el camerino y acompañados por canciones vinculadas a la vida de Marga, ambos tendrán que enfrentarse a aquello que han aprendido, a lo que se les ha impuesto y a la necesidad de decidir qué queda de una persona cuando debe esconder al personaje.

El montaje utiliza el humor, la música y el conflicto entre sus dos protagonistas para abordar cuestiones como la identidad, la libertad, el miedo y la aceptación. La adaptación musical de Pepe Alacid incorpora versiones de temas asociados a artistas y grupos como Mecano, Isabel Pantoja, Marisol y Azúcar Moreno, que funcionan como parte del relato y del particular universo de Marga.

'Las cosas por su nombre' nació de una experiencia anterior de la compañía en la extinta sala Nueve Norte, donde permaneció durante cinco meses con todas las localidades agotadas. La nueva versión amplía el texto, incorpora nuevas escenas y personajes y profundiza en su dimensión musical, con nuevas versiones de canciones populares.

El reparto está integrado por Carlos Liberto y José Miguel Blanco, que interpretan a Marga y Antonio. La dirección y el texto corresponden a Manu Imízcoz, con Lucía Cava como ayudante de dirección y Pepe Alacid a cargo de la adaptación musical.

El equipo artístico se completa con Paloma Sacaluga en el diseño de vestuario, Ainhoa Diaz en maquillaje y peluquería, Manu Imízcoz y Enrique Cervantes en la escenografía y Manuel Tejera en el diseño de iluminación. El diseño gráfico también corre a cargo de Imízcoz y Enrique Cervantes ejerce como asesor.