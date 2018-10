Cospedal insiste en que Sánchez para “pagar la hipoteca” de su Gobierno está saltándose “la dignidad de las víctimas”

Publicado 28/06/2018 11:26:29 CET

La candidata a presidir el PP María Dolores de Cospedal ha insistido este jueves en que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para "pagar la hipoteca" de sentarse en el Ejecutivo está "haciendo cosas tan bochornosas como saltarse la dignidad" que se les debe a todas las víctimas del terrorismo.

Así lo ha dicho en un acto de campaña, en la sede del PP en el distrito de Salamanca, en el que ha estado presente la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada nacional del PP, María del Mar Blanco. Cospedal le ha trasmitido su cariño tras el anuncio de que el Gobierno acercará los presos de ETA al País Vasco. "Quién podía pensar que Sánchez iba a hacer bueno a Zapatero", ha deslizado.

También acompañada del presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y de los exministros Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat, Cospedal ha señalado que España, para hacer frente a Sánchez, "necesita" al PP, un partido "de responsabilidad". Y por ello, cree que deben ofrecer a los electores un "proyecto de centro derecha que defienda la unidad" del país.

En este sentido, ha subrayado que, tras las primarias, deben salir "más unidos que nunca" porque no se pueden "crear heridas ni fracturas" que no sean capaces de recomponer al día siguiente para ganar las elecciones. Además, ha hecho hincapié en que "si no hay valores no hay victoria y no hay victoria sin un proyecto claro".

Cospedal ha recordado que en los últimos años, "sobre todo en los primeros de Legislatura", tuvieron que tomar medidas que no les gustaron pero que había que "sacar el país adelante" así como que en los últimos, al estar en minoría, han tenido que hacer muchos "pactos". Sobre esta cuestión, la exsecretaria general del PP ha incidido en que podrían haber aplicado el artículo 155 de la Constitución "con más fortaleza", dirigido a TV3.

Pero, consideran que ahora deben "recuperar el tono y volver a ser el referente". "Hoy más que nunca hace falta un PP fuerte que se fundamente en los principios que hemos defendido siempre", ha clamado.