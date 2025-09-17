Crecen un 30% los delitos de agresión sexual entre menores en la Comunidad durante 2024

Archivo - Exterior de los juzgados de Plaza de Castilla. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los delitos de agresión sexual entre menores han crecido un 30% durante 2024 mientras que la violencia de género en esta franja de edad ha aumentado un 69,5%, según datos de la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2024.

Durante el solemne acto de apertura del año judicial, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha presentado los datos de la memoria, que recoge un balance de la criminalidad en la región durante el pasado año.

El documento judicial recoge que los delitos de homicidios en todas las formas (tentativa y consumados)crecen un 8,6%. El número total de fallecidos en la región por delitos violentos asciende a 21, lo que supone un descenso del 36,36 % respecto al año anterior, en el que hubo 33 fallecidos.

Sobre delitos contra la libertad sexual, en la Fiscalía de Área de Alcalá el incremento es del 19,2 %. La Fiscalía de Área de Getafe- Leganés pone el acento en un aumento muy significativo del 67,5 % respecto de las agresiones sexuales a menores de 16 años.

También la Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada recoge un incremento del 20 %, siendo 69 de las 387 por agresiones sexuales a menores de 16 años.

Por otro lado, el cómputo del total sobre violencia de género arroja un descenso del 0,8 %. Sin embargo, en la capital, el incremento de procedimientos incoados ha sido del 2,7 %.

En cuanto a las secciones territoriales, la situación es prácticamente idéntica a 2023 en Alcobendas. En Collado-Villalba la incoación de diligencias ha bajado un 52,7 % y un 16,3 % las diligencias urgentes. También es menor en Majadahonda-Pozuelo (435 en 2023).

El número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en la región durante 2024, asciende a cuatro mujeres frente a las siete fallecidas en el año anterior. A consecuencia de los fallecimientos cuatros menores han quedado huérfanos de su madre.

AGRESIONES SEXUALES ENTRE MENORES

Respecto a menores, se mantiene el volumen de delitos violentos en cifras "preocupantes", especialmente por cuanto el número de homicidios/asesinatos intentados no se reduce (han sido 26, sólo uno menos que en 2023), y crecen los delitos de lesiones (2.910, frente a los 2.679 del año anterior).

Según la memoria, en muchos de estos asuntos se encuentran implicados menores relacionados con bandas juveniles, pues continúan los enfrentamientos entre ellas, siendo frecuente el uso de armas.

Sigue la tendencia al alza de los delitos contra la libertad sexual y la violencia de género. En concreto, crece un 30% los delitos de agresión sexual cometidos por menores. Llama la atención a la fiscal superior el aumento en un 69,5% de los delitos por violencia de género en esta franja de edad.

La memoria alerta igualmente de que el uso de las nuevas tecnologías como medio para cometer delitos es cada vez más frecuente, por lo que los que usualmente se perpetran a través del uso de la red o de aplicaciones de mensajería han vuelto a incrementar.

Crecen especialmente los delitos contra la intimidad y, en concreto, los de descubrimiento y revelación de secretos, pues han sido 269 registros, casi un 37% más que en el ejercicio previo (en que fueron 197).