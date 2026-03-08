Crecen los brotes epidémicos, con récord de casos de gastroenteritis aguda de origen no alimentario en la última década

Archivo - Dolor de estómago. - BITSANDSPLITS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de casos asociados a brotes epidémicos en la Comunidad de Madrid se dispararon un 54,6% en el año 2024, hasta un total de un total de 10.057, destacando los de gastroenteritis aguda de origen (GEA) de origen no alimentario, con cifras récord en la última década.

En total, en 2024 se registraron 423 brotes epidémicos, es decir, un 16,2% más que en año previo, que cerró con 59 episodios menos, según los últimos datos disponibles de la Dirección de Salud Pública recogidos por Europa Press.

Como consecuencia de ellos se registraron un total de 10.057 casos asociados, 230 ingresos hospitalarios y 15 fallecimientos. Pese al incremento de positivos, el número de hospitalizaciones bajó un 23,6%, con 71 menos.

EL MÁS ALTO EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Los brotes de gastroenteritis aguda (GEA) de origen no alimentario se situaron a la cabeza con 152, el 35,9% del total, con un repunte del 47,6% con respecto al año previo. Se trata de la cifra más alta de la última década tanto en número de brotes como en número de casos, según los datos recogidos por Europa Press.

Dejaron un total de 6.875 casos asociados, lo que supone un aumento del 123,4% con respecto a 2023 y el 68,5% del total casos asociados a brotes epidémicos.

También lideraron el número de hospitalizaciones con 46 ingresos, el 0,1% de los casos asociados. Esta cifra supone un 35,3% más de ingresos motivados por esta causa que en 2023. Además, se notificaron tres fallecimientos en otros tantos brotes, todos en residencias de personas mayores.

Por tipo de colectivo afectado, los brotes en residencias y centros para personas mayores han sido, con diferencia, los más notificados, con 133, el 87,5% del total. También son los que han presentado un mayor número de casos asociados, 6.455, el 93,9% del total, y de hospitalizaciones, con 41.

Igualmente, son los que han experimentado un mayor incremento respecto al año 2023, con un incremento del 60,2%, lo que supone 50 brotes más.

Los brotes en residencias distintas de los centros geriátricos también han aumentado respecto al año previo, mientras que los brotes en centros educativos y en domicilios particulares han disminuido en 2024.

En cuanto al agente etiológico (virus, bacteria, hongo, parásito, prión), el agente causal más frecuente ha sido norovirus, presente en el 93,9% de los brotes confirmados. Otros virus causantes de estos brotes fueron el rotavirus (3 brotes), Shigella sonnei (2 brotes) y sapovirus (1 brote).

ORIGEN ALIMENTARIO

Los brotes de origen alimentario (BOA) subieron hasta los 99, con un incremento del 16,5% con respecto al año previo, es decir, 14 más, el número más alto desde 2017 y que confirma la tendencia ascendente desde la caída observada en 2020, año en el que irrumpió el Covid-19.

El número de casos asociados ascendió a 1.523, con una caída en su conjunto de un 28,1%, y se registraron 43 ingresos, que caen un 14%, y dos fallecimientos. El segundo número más alto de la década, solo superado por los 2.118 casos de 2023.

El 74,7% del total de casos, con 1.138 afectados, procedieron de 22 brotes con al menos 20 positivos en cada uno, todos ellos relacionados con alimentos elaborados o consumidos en comedores colectivos.

Los colectivos que notificaron un mayor número de brotes, de casos asociados y de ingresos hospitalarios fueron los establecimientos de restauración (bares, restaurantes y similares), con un aumento en un 40,5% (17 brotes más) respecto al año previo.

En total, fueron 59 brotes, es decir 17 más que en 2023, con 444 casos asociados (54 más) y 18 hospitalizaciones (nueve menos). Como consecuencia de ellos, en once de estos casos se ha registrado el cese de actividad o cierre del establecimiento.

Destaca también el aumento del número de casos asociados en los brotes ocurridos en residencias sociosanitarias no destinadas a personas mayores (109 casos más en conjunto, 126,7%) y el número de hospitalizaciones en los brotes de centros de personas mayores, que pasaron de cinco a diez.

Los brotes en centros escolares han destacado en número de casos (293, con una mediana de 32 casos por brote) y las residencias de personas mayores también han destacado en magnitud (26 casos por brote) y en ingresos hospitalarios (diez).

En cambio, en los centros educativos ha descendido el número de brotes (-50%; 7 brotes menos) y de casos asociados (-71,8%; 745 casos menos). En el caso de domicilios particulares, se han contabilizado 12 brotes, frente a los 17 de 2023, con 69 casos asociados, es decir, 15 menos.

Un total de 64 de los 99 brotes (64,6%) han ocurrido en el municipio de Madrid, que ha generado casi la mitad del total (749 de 1.523 casos; 49,2%).

OTROS BROTES

Completan la lista otros 172 brotes de distintas enfermedades, destacando por número de brotes los de escabiosis (56 brotes y 652 casos asociados); los de tuberculosis pulmonar (26 brotes, 66 casos y 43 ingresos hospitalarios); los de gripe (17 brotes, 177 casos, 60 hospitalizaciones y siete fallecimientos); los de eritema infeccioso (13 brotes y 116 casos) y los de hepatitis A (11 brotes, 25 casos y 10 ingresos).

Los brotes de conjuntivitis y los de enfermedad de mano, pie y boca también han destacado por el número de casos asociados (309 y 173, respectivamente), y los brotes de infección por virus respiratorio sincitial (VRS) y los brotes de sarampión por el número de ingresos hospitalarios (once hospitalizaciones cada uno).

Se han reportado un total de 10 fallecimientos entre estos brotes. En concreto, siete fallecidos se dieron en cinco brotes de gripe ocurridos en residencias de personas mayores, dos fallecidos en otros tantos brotes de infección por VRS, también en centros geriátricos, y un fallecido en un brote de legionelosis que afectó a dos personas residentes en otras comunidades autónomas que estuvieron alojadas en un hotel de la Comunidad de Madrid.