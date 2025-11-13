Los cribados de cáncer en la sanidad pública, la vivienda o el transporte protagonizan el Pleno de este jueves

Archivo - Vista general de un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid, a 1 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estado de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid tras las incidencias detectados en los cribados de cáncer, la vivienda o el transporte protagonizarán el Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid.

Será el PSOE, en concreto, la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, la que preguntará a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por este asunto tras calificar de "muy grave" el posible error en el envío de casi 600 cartas con resultados incorrectos de los cribados de cáncer de colon.

La Consejería de Sanidad negó que se hayan producido "errores de diagnóstico" en los cribados de cáncer de colon aunque sí reconociera "incidencias" en comunicaciones por carta, que ha circunscrito a 500 casos.

Por ello, Más Madrid y PSOE han exigido la dimisión de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, mientras que Vox ha alertado de que el sistema sanitario de la región está "degradado" a unos niveles "nunca vistos".

Previamente, la sesión arrancará con la pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, sobre las políticas de vivienda en la región, mientras que la de Más Madrid, Manuela Bergerot, preguntará a la dirigente autonómica sobre las medidas que va a implementar para apoyar a las familias monoparentales.

Por su paete, el PP llevará a la Cámara regional la ausencia de un proyecto Presupuestos por parte del Estado, que "está cambiando las partidas para gastar en lo que le da la gana, sin ningún respaldo del poder legislativo", mientras el Gobierno regional aprobará los suyos en breve.

Además, en la sesión de control los consejeros del Gobierno madrileño tendrán que dar cuenta de los avances del Plan Contra Las Drogas, la contratación pública, las plazas de Formación Profesional, la atención educativa a domicilio, el apoyo a la mujer que está realizando el Gobierno autonómico o las cifras de lectura en la región.

En forma de Proposición No de Ley, el PSOE pedirá más autonomía pedagógica de los centros educativos públicos y la dotación de recursos materiales y humanos para los centros educativos para desarrollar sus propias propuestas pedagógicas y organizativas.

También solicitará a los diputados su apoyo para reducir el tiempo de espera para la valoración del grado de discapacidad, así como para duplicar el número de equipos de valoración y ampliar el horario de valoraciones implantando más turnos.

Por su parte, Más Madrid quiere diseñar un plan plurianual de construcción y gestión de residencias universitarias públicas, así para garantizar que la atención temprana se mantenga de forma ininterrumpida durante todo el año natural en el que el menor cumpla 6 años, evitando así "cortes bruscos en el apoyo terapéutico y educativo en función de su fecha de nacimiento".

Por último, Vox pedirá en forma de PNL que se reconozca la labor de agricultores y ganadores en la región, así como condenar el borrador de propuesta para la futura PAC presentado por la Comisión y rechazar el Pacto Verde Europeo "ante las graves consecuencias que ha tenido para la economía".