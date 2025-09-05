Criminólogos madrileños piden "mirar más allá de la tasa de criminalidad" para conocer "el impacto real" de los delitos

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha abogado por "mirar más allá de la tasa de criminalidad", utilizada habitualmente como principal referencia estadística", y complementar estas estadísticas con encuestas de victimización y un análisis detallado y desagregado de los distintos tipos de delitos para conocer "el impacto real" de los mismos.

En un comunicado, desde el Colegio se ha remarcado que la tasa de criminalidad, aunque es un indicador útil en el ámbito estadístico y académico, resulta "insuficiente" para explicar por sí sola la evolución real de la delincuencia.

"Este índice refleja el número de infracciones penales conocidas por cada mil habitantes, sin diferenciar la gravedad de los delitos ni recoger fenómenos de creciente impacto como la cibercriminalidad", ha alegado.

Por este motivo, desde el Colegio han abogado por complementar esta información con encuestas de victimización que permitan conocer de manera directa la experiencia del ciudadano con el delito, incluyendo aquellos casos que no llegan a denunciarse.

En este sentido, alegan que estos estudios, junto con la desagregación de los datos por tipología delictiva, ofrecen una visión "mucho más ajustada a la realidad" y también "facilitan la elaboración de diagnósticos criminológicos y políticas públicas más eficaces".

Asimismo, la institución colegial ha recordado que delitos "de gran trascendencia social" como los homicidios, las agresiones sexuales, los robos violentos, las lesiones, las riñas tumultuarias y la cibercriminalidad "deben tener un papel central en la comunicación a la ciudadanía, ya que inciden directamente en la percepción subjetiva de la criminalidad y en la seguridad de las personas".

Desde el Colegio se subraya, "en particular", que el crecimiento de los delitos sexuales debe interpretarse "con rigor y en su debido contexto", evitando "lecturas parciales que generen alarma social".

Por todo ello, el CPCM ha defendido el uso de "un enfoque integral, que vaya más allá de un único indicador cuantitativo de cifras globales, y que tenga en cuenta tanto la evolución de los delitos graves como la experiencia real de las víctimas".

"Solo de esta forma se podrá trasladar una imagen fiel de la seguridad en nuestra sociedad y contribuir a un debate público más informado y constructivo, que ha de contar con los especialistas en la materia, los criminólogos", ha zanjado.