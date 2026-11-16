El CRTM activará este martes "todos los recursos disponibles" ante la huelga que afectará a Cercanías

Archivo - Fachada de la nueva sede del Metro de Madrid en Plaza Castilla - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) mantendrá activados este martes "todos los recursos disponibles" ante la huelga de trabajadores en el Grupo Renfe que podrá afectar a la red de Cercanías de Madrid.

En concreto, la huelga se desarrollará desde la medianoche y hasta las 23.59 horas de este martes y ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), CCOO, UGT, el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (ALFERRO).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos en Cercanías que serán del 75% en las horas punta --entre las 6 y las 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas-- y del 50% durante le resto de la jornada.

Desde el CRTM se mantendrán activos todos los recursos disponibles ante las posibles incidencias que puedan producirse en el conjunto de la red de transporte público como consecuencia de una mayor concentración de viajeros en determinados servicios y puntos de la red, han apuntado desde este órgano.

El dispositivo se desarrollará de manera coordinada con los operadores gestionados por el Consorcio, Metro de Madrid, autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y autobuses interurbanos, con el objetivo de responder a posibles incrementos puntuales de demanda y evitar, en la medida de lo posible, problemas derivados de la acumulación de usuarios en determinadas líneas, estaciones o intercambiadores.

Asimismo, el CRTM, a través del Centro de Gestión del Transporte Público (CITRAM) realizará un seguimiento permanente de la evolución del servicio de Cercanías y de su posible impacto sobre el resto de los modos de transporte, coordinando los recursos disponibles y adaptando el dispositivo a las necesidades que puedan surgir a lo largo de la jornada.

Desde el CRTM se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, valorar medios de transporte alternativos a Cercanías y consultar la información actualizada de los distintos servicios antes de iniciar el viaje.

Cercanías Madrid ha advertido de que el servicio se verá muy afectado durante la jornada y ha recomendado buscar medios alternativos de transportes. Durante la jornada de huelga de maquinistas del pasado martes, esta red ferroviaria madrileña se vio muy afectada por los paros, con una jornada en la que se incumplieron los servicios mínimos.

Según informó Renfe, un 91,87% de los trenes fueron suprimidos y hubo un 2,38% de trenes sin salida, lo que ha afectado a 512.000 personas.