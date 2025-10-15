De la Cruz celebra el Premio de Restauración y Conservación para el Beti Jai: "Esta es la legislatura del Patrimonio"

Archivo - La delegada de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, posa tras una entrevista para Europa Press, en Cibeles, a 21 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

La delegada apunta a que este reconocimiento es un indicativo que la gestión del Ayuntamiento en este ámbito va "por el buen camino"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El frontón Beti Jai se convertía este miércoles en el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025, un reconocimiento "inesperado" para la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, quien ha reivindicado el resurgir del último frontón que ha sobrevivido al paso del tiempo en la capital.

En declaraciones a Europa Press, la delegada ha confesado que la noticia ha cogido desprevenida a un Área de Patrimonio que todavía continúa con la resaca de la celebración del reconocimiento de la restauración de la Puerta de Alcalá con el European Heritage Award/Europa Nostra Award 2025. "No nos lo podíamos creer", ha asegurado.

Rivera de la Cruz ha apuntado que el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales existe "mucha competencia", aunque una documentación "bien fundamentada" y la restauración del frontón en dos fases --la rehabilitación de las ruinas y su apertura y divulgación-- podrían ser los detonantes de este nuevo reconocimiento.

Inaugurado en 1894 en pleno auge de la pelota vasca en la capital, Beti Jai, ubicado en el madrileño barrio de Chamberí, es el último frontón industrial que se conserva en Madrid.

Gracias al impulso ciudadano, canalizado a través de la Plataforma Salvemos el frontón Beti Jai, la Comunidad de Madrid protegió en 2011 como Bien de Interés Cultural (BIC). Su restauración concluyó en 2019 y quedó adscrito al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

Desde 2024, el edificio está abierto al público y más de 150.000 personas lo han visitado, convirtiéndose en un testigo vivo de la historia deportiva y arquitectónica de la ciudad.

La delegada ha apuntado que este reconocimiento es todo un "espaldarazo" y un indicativo que la gestión del Ayuntamiento en este ámbito va "por el buen camino".

"Esta es la legislatura del Patrimonio", ha subrayado De la Cruz a Europa Press, al tiempo que ha recordado que los trabajos de restauración en la Portada del Museo de Historia de Madrid están a punto de concluir.

Igualmente, en relación al cuidado del patrimonio de la ciudad, ha destacado las actuaciones que se están llevando a cabo en el monumento a Diego Velázquez situado en el paseo del Prado. Del mismo modo, ha resaltado la próxima "parada en el taller" de la icónica Fuente de Cibeles, prevista para el verano de 2026.

En relación a las polémicas surgidas sobre una posible cubrición del Beti Jai, la delegada ha asegurado que fueron totalmente "artificiales" ya que ni siquiera se "contempló" en ningún momento desde el Ayuntamiento.

Por último, Rivera de la Cruz ha reivindicado la conexión que existe entre el patrimonio y los madrileños "que conocen y reconocen las joyas que se encuentran en la ciudad".

CIUDADANÍA COMO "NÚCLEO DE SU LEGITIMIDAD PATRIMONIAL"

La recuperación del frontón Beti Jai ha sido galardonada con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025, a propuesta del jurado reunido este miércoles. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado el proyecto "por lo que representa, no solo por los valores de una intervención de restauración arquitectónica ejecutada conforme a sólidos criterios y metodología contemporánea de tratamiento de bienes culturales, sino que además se cimienta sobre la acción jurídica de protección de un bien singular y se desarrolla, cada día, mediante colaboración entre la sociedad civil y el gobierno municipal".

Además, el jurado ha expresado que "este proyecto, ejecutado entre los años 2015 y 2024, supone un ejercicio innovador de corresponsabilidad, en el que la ciudadanía y la administración han trabajado conjuntamente para devolver a Madrid una joya única e irrepetible".

Asimismo, el fallo afirma que "es una muestra del ejercicio de los derechos culturales, donde la ciudadanía no es un complemento, sino el núcleo de su legitimidad patrimonial".

"La conservación del bien se convierte en un acto de democracia cultural, a partir de la reivindicación ciudadana, especialmente desde la constitución en 2009 de la Plataforma Salvemos el Beti Jai", agrega.

El premio reconoció en su pasada edición a Ana Laborde, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Tomás Antelo, María de los Ángeles Querol Fernández, Ma Pía Timón Tiemblo, Araceli Pereda Alonso.