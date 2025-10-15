La recuperación del frontón Beti Jai, Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025

Archivo - Frontón Beti Jai, a 23 de agosto de 2025, en Madrid (España). Es un edificio histórico inaugurado en 1894 y considerado el último gran frontón monumental de pelota vasca que queda en pie en la ciudad. Tras décadas de abandono, fue expropiado por - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La recuperación del frontón Beti Jai ha sido galardonada con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025, a propuesta del jurado reunido este miércoles. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado el proyecto "por lo que representa, no solo por los valores de una intervención de restauración arquitectónica ejecutada conforme a sólidos criterios y metodología contemporánea de tratamiento de bienes culturales, sino que además se cimienta sobre la acción jurídica de protección de un bien singular y se desarrolla, cada día, mediante colaboración entre la sociedad civil y el gobierno municipal".

Además, el jurado ha expresado que "este proyecto, ejecutado entre los años 2015 y 2024, supone un ejercicio innovador de corresponsabilidad, en el que la ciudadanía y la administración han trabajado conjuntamente para devolver a Madrid una joya única e irrepetible".

Asimismo, el fallo afirma que "es una muestra del ejercicio de los derechos culturales, donde la ciudadanía no es un complemento, sino el núcleo de su legitimidad patrimonial".

"La conservación del bien se convierte en un acto de democracia cultural, a partir de la reivindicación ciudadana, especialmente desde la constitución en 2009 de la Plataforma Salvemos el Beti Jai", agrega.

El premio reconoció en su pasada edición a Ana Laborde, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Tomás Antelo, María de los Ángeles Querol Fernández, Ma Pía Timón Tiemblo, Araceli Pereda Alonso.

La iniciativa fue promovida por el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. La restauración y puesta en valor del antiguo frontón Beti Jai, ubicado en el madrileño barrio de Chamberí, es uno de los proyectos más significativos de recuperación del patrimonio arquitectónico contemporáneo del Ayuntamiento de Madrid.

El frontón Beti Jai es un icono de la Arquitectura del Hierro, que tuvo su momento de mayor esplendor a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, convirtiéndose desde su apertura al público en uno de los templos del juego de pelota en la capital. Gracias al impulso ciudadano, canalizado a través de la Plataforma Salvemos el frontón Beti Jai, la Comunidad de Madrid protegió en 2011 como Bien de Interés Cultural un inmueble que estuvo a punto de colapsar.

El frontón abrió sus puertas al público en 2024 incluyendo un centro de interpretación, así como un programa de actividades culturales y deportivas, habiendo participado en ellas más de 145.000 personas en menos de dos años.