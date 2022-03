Cs apoyará las comparecencias que la oposición vea necesarias en la comisión que investiga el presunto espionaje a Ayuso

Ve "más lógico" que el hermano de Ayuso compareciese en una comisión en la Asamblea

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este miércoles que el Grupo Municipal de Ciudadanos apoyará que acudan a comparecer en la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con fondos públicos, "quienes (la oposición) piensen que tengan que comparecer"

"Sabiendo la responsabilidad que hemos asumido con la presidencia, los otros grupos políticos han hecho un gesto de confianza que además a mi me gustaría agradecerles, y vamos a estar a la altura. Ante la duda siempre va a ser para que los grupos políticos tengan más maniobrabilidad y puedan llegar más lejos en sus indagaciones, así que apoyaremos en la medida de lo posible. Sí que vamos a apoyar que comparezca quienes piensen que tengan que comparecer", ha trasladado a los medios de comunicación tras inaugurar en Valdebebas el Puente de la Concordia.

Ha dado a conocer que se está elaborando la lista de los llamados a comparecer así como se está "examinando la documentación para ver quién es pertinente que venga". "Vuelvo a decir que el objeto es saber si se investigó a Ayuso con los medios del Ayuntamiento, de momento. Habrá que ver qué vamos descubriendo con el paso del tiempo", ha apostillado a continuación.

Y es que el Grupo Municipal Socialista pedirá la comparecencia en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid del expresidente del Gobierno José María Aznar; la de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso; la de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; la del alcalde y exportavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, o la de la propia vicealcaldesa.

Requerida por la posible presencia del hermano de Ayuso en la comisión de Cibeles, ha señalado que tendría "lógica" que acudiera a una hipotética comisión en la Asamblea de Madrid, ya que "estaría investigando otros hechos, si hay un contrato inadecuado o si hay una comisión inadecuada, si ha mediado en algún posible trato de favor, en esa sí tendría lógica que estuviese".

Sin embargo, asegura, esta comisión no se celebrará "porque Cs no está (en la Asamblea) y Vox entiende que la posible corrupción si es de derechas no es corrupción".

"En la nuestra estamos ultimando ahora mismo los nombres, tenemos de plazo hasta el viernes para entregarlos, pero de momento la situación y el objeto de la investigación es distinta. Es importante que hablemos del objeto de la comisión porque ya nos han dicho los tribunales que tenemos que ajustarnos mucho a ellos para que no se pervierta o no se desnaturalice y no devenga en ilegal como sí ha pasado en el pasado", ha lanzado.

En cuanto a la posibilidad de que la Fiscalía llame a comparecer a Tomás Díaz Ayuso sobre los contratos de material quirúrgico, Villacís lo ve "lógico" y cree que "los jueces y los fiscales saben perfectamente a quién tienen que convocar para conocer mejor la causa". "Desde el punto de vista jurídico me parece lógico, pero yo creo que los políticos no pintamos nada haciendo de comentaristas de las decisiones judiciales y fiscales", ha finalizado.