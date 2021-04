Cs carga contra Ayuso por intentar "ponerse una medallita" con la Sputnik cuando no está aprobada por la UE

"Los cargos públicos no deberían buscar el titular para que los madrileños crean de forma engañosa estar mejor representados", ha lanzado

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha cargado este miércoles contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por intentar "ponerse una medallita" con la vacuna rusa Sputnik cuando no está ni aprobada por la Unión Europea.

"No debería ni perderse un segundo en que los cargos públicos intenten buscar el titular para que los madrileños se crean de forma engañosa que están mejor representados, cuando se está peor representados si se pierde tiempo y dinero en medidas que no tienen la aprobación de la Unión Europea", ha lanzado en una visita al Centro de Salud Ensanche de Vallecas.

Así lo ha reprochado ante las informaciones dadas a conocer este martes en referencia a reuniones de la Comunidad de Madrid para comprar la vacuna rusa ante "la inoperancia del Gobierno".

Bal entiende que la vacunación es una cuestión nacional ya que las comunidades autónomas no pueden estar usando la pandemia para "ponerse medallitas" y decir que "molan más" que Valencia o Castilla-La Mancha.

Por ello, ha pedido no gastar "ni un segundo de Gobierno" en algo que no sea vacunar y llegar a la normalidad "de verdad" y no a la "nueva normalidad de Sánchez".

Por otra parte, en relación a la suspensión de AstraZeneca en Castilla y León, ha remarcado que es una medida por "prudencia" y que es "temporal" hasta que la Agencia Europea del Medicamento dictamine si hay o no causalidad entre el antídoto y los trombos.

