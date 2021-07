Cs y Más Madrid consiguen que Cibeles exija una Telemadrid libre de injerencias políticas, con el 'no' del PP

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Cs ha conseguido sacar adelante y por mayoría una proposición que ha contado con el respaldo de Más Madrid para que el Pleno de Cibeles inste al Gobierno de España y al de la Comunidad de Madrid, con TVE y Telemadrid como telón de fondo, a "establecer los mecanismos que permitan contar con unos medios públicos de comunicación libres de injerencias políticas". La moción ha recibido el 'no' del PP y la abstención de PSOE y Vox.

Cs no ha aceptando la enmienda de adición presentada por Más Madrid, que pasaba por que Cibeles invitara a que el Defensor del Pueblo interpusiera un recurso de inconstitucionalidad porque "hay sobrados argumentos jurídicos para ello" tras la destitución de la cúpula directiva de Telemadrid tras la modificación de la ley, aprobada por el PP en la Asamblea con la abstención de Vox.

Ha sido la concejala de Cs Sofía Miranda la que ha comenzado su intervención en Cibeles mostrando el apoyo de su formación a los profesionales de Telemadrid y Onda Madrid, que tienen "su futuro en el aire", para agradecerles el trabajo de estos años.

CS CUESTIONA ESTA PRIMERA MEDIDA TRAS ROMPER UN GOBIERNO "POR EGO"

Miranda ha criticado que "la primera medida de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras romper un gobierno que funcionaba por su ego, no haya sido para mejorar las condiciones de los médicos, ni para eliminar aforamientos, ni para reformar el poder judicial madrileño ni en eliminar trabas burocráticas sino para cargarse la dirección de RVTM y hacerse con su control con el apoyo de Vox".

La edil de Cs ha apuntado que Ayuso aterriza su 'libertad' en una norma con la que "amordaza y borra de un plumazo una ley en la que ella mismo trabajó hace cuatro años", para cuestionar que esa sea "la primera ley aprobada" en este mandato y todo para "controlar" el ente a través de un administrador provisional "vinculado al PP y que ejecutó el ERE del 70 por ciento de la plantilla dejándola en la ruina económica".

LA "NEUTRALIDAD POLÍTICA" DE VOX

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha comenzado su intervención considerando que los medios de comunicación públicos son "la gran asignatura pendiente desde la aprobación de la Constitución" para reclamar, a renglón seguido, medios públicos caracterizados por "la neutralidad política".

"Pero cada gobierno ha querido utilizar los medios que pagamos todos llegando al nivel aberrante de TV3, que ya es delicitivo", ha declarado, para demandar también "profesionalidad al frente de ellos, junto a veracidad y objetividad".

Ortega Smith ha añadido que Vox se abstuvo en la Asamblea porque no entrab "en batallas sobre quién quiere controlarlos políticamente" y ha afeado a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que a ella "le gustaba Telemadrid cuando estaba en el gobierno".

EL PSOE QUIERE QUE CIBELES NO SE CONVIERTA EN EL BUZÓN A LOS REYES

La socialista Mar Espinar ha cuestionado la moción presentada por Cs porque cree que "utiliza espacios (como el Pleno de Cibeles) porque no le quedan otros", en referencia a su ausencia en la Asamblea. Esto le ha llevado a pedir una reflexión conjunta para que a Cibeles se lleven únicamente temas estrictamente municipales y que no se convierta "en el buzón de los Reyes Magos".

Después de abordar las "malas prácticas en la televisión andaluza", recriminándoselas a Cs, ha explicado que han presentado enmiendas, no admitidas por los 'naranja', porque el Tribunal Constitucional "dictaminó en TVE que no se había hecho una correcta selección de la dirección pero es falaz que se atentara contra los derechos de los ciudadanos al no permitir a la Cámara Alta la selección del consejo", extremo que fue desestimado.

EL PP HABLA DE "ABUSOS DE LA LEY POR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS"

Desde el PP Loreto Sordo ha corregido a Cs que la primera medida de Ayuso no ha sido la ley de Telemadrid sino "reducie de trece a diez las consejerías, algo que no fue posible por ustedes" y ha añadido que el recurso por TVE lo interpuso el PP.

Sordo ha avalado el paso de la Comunidad al elevar la modificación de la norma al Parlamento y no hacerlo por decreto, "como en TVE", y después de que "tras seis años (cuatro en realidad desde que se aprobara la norma ahora modificada) se han observado abusos de la ley por los órganos directivos".

Unido a que "dos tercios de la actual Cámara no están representados en el consejo de administración de Telemadrid" y que la dirección saliente "no presentó en tiempo y forma el contrato-programa, la financiación, y tuvo que ser la Comunidad la que adelantara 10 millones de euros".

MÁS MADRID PIDE LA INTERVENCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha llevado a Cibeles en una enmienda de adición, no admitida por Cs, que el Defensor del Pueblo interpusiera un recurso de inconstitucionalidad porque "hay sobrados argumentos jurídicos para ello".

Después de acusar al PP de "confundir libertad con intervenir Telemadrid", el edil ha acusado a los 'populares' de llevar "en su ADN la manipulación de la opinión pública para perpetuarse en el poder y hacerlo con la extrema derecha o mediante la financiación ilegal de campañas electorales o de bulos".

También ha tenido críticas para Cs. Sí que ha defendido que los 'naranjas' estén legitimados para traer este asunto a Cibeles porque "trataron de salvar a Telemadrid de la asfixia económica y les honra" pero les ha afeado que pactaran con Vox para llegar al Gobierno en la ciudad.