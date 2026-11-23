Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF Educación Madrid ha presentado este lunes una demanda por "vulneración de derechos fundamentales" contra la Comunidad de Madrid y su Consejería de Educación por las instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios, que establecen medidas de neutralidad al profesorado durante la huelga docente, y ha pedido la dimisión de la consejera, Mercedes Zarzalejo, por su "inacción".

Desde el sindicato han señalado en un comunicado que las instrucciones "exceden" a su juicio las competencias de la Administración y "vulneran derechos constitucionales del profesorado madrileño, además de situar a los equipos directivos en una posición absolutamente injusta e insostenible".

Consideran que el contenido de estas instrucciones constituye "un acto de irresponsabilidad y soberbia administrativa que no puede quedar sin consecuencias políticas" y han asegurado que siempre han defendido "la neutralidad ideológica de los centros educativos" pero que la educación pública debe estar "por encima de cualquier ideología política".

CSIF ha puntualizado que esa neutralidad no puede "utilizarse como excusa para recortar la libertad de expresión, la libertad sindical o el derecho fundamental de huelga, ni para convertir a los equipos directivos en instrumentos de vigilancia y confrontación entre compañeros".

DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

La responsabilidad de la situación que atraviesa la educación pública madrileña no puede seguir trasladándose al profesorado, aseguran. Es por ello que han puesto el foco en que la consejera de Educación "no se ha reunido con el comité de huelga de CSIF a pesar de la prolongación de un conflicto que requiere diálogo y negociación".

Desde CSIF creen que esta actitud ha contribuido "a agravar el enfrentamiento y a alimentar la deriva política de un conflicto que debería ser estrictamente laboral". Por ello, han exigido la dimisión de Zarzalejo "por su gestión del conflicto, por su negativa a mantener un diálogo efectivo con el comité de huelga de CSIF y por la publicación de unas instrucciones que consideran contrarias a derechos fundamentales".

En este contexto, han defendido que están asistiendo a una situación "profundamente preocupante" en la que las reivindicaciones laborales de los docentes se están convirtiendo "en un instrumento de confrontación entre partidos políticos", a lo que añaden que los profesores no son "instrumento de ningún partido político" sino profesionalres que exigen "condiciones laborales dignas".

"Mientras unos y otros utilizan la educación como escenario de enfrentamiento político, quienes soportamos las consecuencias somos los docentes madrileños, los equipos directivos y, en definitiva, el conjunto de la comunidad educativa. Los partidos políticos continuarán con sus estrategias y sus enfrentamientos, pero quienes acabaremos pagando las consecuencias seremos los profesores, no los políticos", han valotado.

EXIGE NEGOCIACIÓN INMEDIATA Y SOLUCIONES REALES"

CSIF Educación Madrid exige a la Administración autonómica que "abandone de una vez la confrontación" y les convoque de manera inmediata para abrir "una negociación real" sobre las reivindicaciones laborales del profesorado.

Considera que la solución no pasa "por dictar instrucciones restrictivas, presionar a los equipos directivos o intentar silenciar el malestar de los docentes" sino por "sentarse a negociar". Exigen respuestas concentras a las "verdaderas necesidades del profesorado madrileño", que son "equiparación salarial mediante un complemento de capitalidad, reducción real de las horas lectivas, incremento de plantillas y mejora efectiva de las condiciones laborales".

Ante ello, ha señalado que seguirán utilizando todas las vías sindicales y judiciales necesarias para "defender los derechos del profesorado y de los equipos directivos frente a cualquier actuación de la Administración que los vulnere".