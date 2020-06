CSIF pide un incremento de las plantillas de profesores y reducir las ratios de cara al próximo curso

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la Consejería de Educación un "incremento sustancial de las plantillas de profesores con el objetivo de reducir las ratios para el próximo curso 2020-21".

Así se lo ha trasladado en la reunión mantenida este viernes con el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y con el resto de sindicatos de mesa sectorial de Educación de Madrid, según ha informado la organización sindical en un comunicado.

CSIF Educación Madrid ha defendido en la reunión que se deben acordar de manera urgente las condiciones sanitarias y de prevención para la vuelta al nuevo curso, y que es "imprescindible" la redistribución del número de alumnos por aula, ya que "la distancia de seguridad es la principal medida preventiva para evitar contagios".

"Se debe anteponer la salud pública a cualquier otra consideración", ha señalado el presidente de Educación de CSIF Madrid, Antonio Martínez, quien ha insistido en incorporar, además de funcionarios interinos, personal sanitario para poder integrar la prevención del contagio del Covid-19 y desarrollar los cometidos que le son propios.

Para contar con más espacio, Martínez ha pedido la utilización de los centros procedentes de fusiones que están vacíos y de aquellos que por cambio de titularidad han pasado a depender de la administración local para cubrir otra función.

"No es momento de recortes sino de contrataciones de interinos e incremento sustancial de las plantillas de los centros educativos que permita desdoblar aulas y apoyar a alumnos y docentes en la tarea de refuerzo de aquellos contenidos no impartidos durante el tercer trimestre del presente curso", ha subrayado el presidente de CSIF Educación Madrid.

CSIF también ha pedido que haya un suministro regular de EPIS completos para todos los docentes que incluyen mascarillas FFP2, protección ocular (gafas o pantallas) en todas las etapas, además de guantes y batas desechables para todos los docentes que las precisen, totalmente obligatorias en toda la Etapa de Educación Infantil y en centros de Educación Especial.

En este sentido, CSIF ha solicitado suprimir escenarios donde la mayoría del alumnado pueda verse comprometida su seguridad por no usar mascarilla y la preservación de la salud de docentes que no puedan utilizar mascarilla y se pueda ver comprometida su seguridad al estar expuestos a riesgo de contagio por no poderse guardar la distancia interpersonal.

Otra cuestión importante para CSIF es el refuerzo de los servicios de limpieza en los centros educativos, y que sean esos profesionales los que lleven a cabo la limpieza y desinfección después de su uso de ordenadores y mesas de las salas de informática y biblioteca, además de otras dependencias del centro.

CSIF ha pedido la distribución de geles en todas las aulas y "un protocolo claro para justificar las ausencias al centro en caso de haber tenido contacto con personas contagiadas", así como que se agilice la sustitución por personal interino en menos de 24 horas.

Para poder conseguir todo ello, "sin improvisaciones y dentro de la planificación del próximo curso", CSIF Educación Madrid considera que "se debe consolidar una inversión mínima por alumno que establezca las garantías suficientes en cuanto a seguridad y refuerzo de la educación".