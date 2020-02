CSIF rechaza cheque-bachillerato en la concertada porque es etapa no obligatoria y en la pública "hay plazas suficiente"

Publicado 13/02/2020 14:44:21 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

CSIF Educación Madrid ha rechazado este jueves la creación de un cheque-bachillerato para estudiantes de centros concertados en el curso 2019-2020, ya que esta etapa no es obligatoria y la enseñanza pública "tiene plazas más que suficientes para atender la demanda antes de que se destinen recursos públicos a la concertada".

El sindicato considera que la Consejería de Educación debería dirigir todos sus esfuerzos a reforzar la enseñanza pública "y no atacarla con recortes y con subvenciones para la concertada". En este sentido, CSIF rechaza el citado cheque, ya que el Bachillerato es una etapa no obligatoria "y, por este motivo, no se deben establecer ningún tipo de concierto que sirva para desviar fondos hacia la enseñanza concertada".

Además, el sindicato considera que la educación pública tiene plazas suficientes para atender la demanda de estas enseñanzas. "No debemos olvidar que la prioridad del Gobierno Regional ha de ser la Educación Pública y la enseñanza concertada debe ser subsidiaria de ésta", han recalcado en un comunicado.