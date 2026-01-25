Cuando la voz acompaña: Cruz Roja combate la soledad de los mayores con dispositivos inteligentes en Madrid

Una mujer mayor hace tareas de escritura, junto al dispositivo de voz de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja instala dispositivos de voz desde 2023 en varios municipios y zonas de la Comunidad de Madrid con el objetivo de que los mayores estén conectados con el mundo, y la soledad no deseada les afecte lo menos posible en su día a día.

Una de las usuarias de estos dispositivos es Graciela de Arco, una mujer de nacionalidad colombiana de 71 años, que vino a Madrid desde Venezuela con 67 con el fin de estar más cerca de su hijo que vive en Suiza. Se encuentra en situación de soledad en España, y en 2024 pidió ayuda a Cruz Roja, quien le instaló un dispositivo de voz tipo 'Alexa'.

"Escucho las noticias, música, podcast de autoayuda, y además le pregunto la hora y el tiempo,", detalla la mujer a Europa Press desde su habitación en una casa compartida en el barrio de Alto de Extremadura.

Para combatir la soledad, además de utilizar este dispositivo, asiste a clases de pilates, yoga o talleres de memoria, todos ellos financiados por Cruz Roja, y confiesa que durante el mes que estuvo sin esta 'Alexa', por problemas de wifi, "la extrañó muchísimo".

MÁS DE 6.000 MAYORES DE MÁS DE 65 AÑOS

La coordinadora de Inclusión Digital y Envejecimiento de Cruz Roja, Tania Oriol, explica a Europa Press que trabajan con la soledad no deseada desde hace más de 20 años, y dentro del proyecto hay más de 6.000 personas mayores de 65.

La actividad de los dispositivos de voz está enmarcada dentro del proyecto 'Enrédate', que se ha ido transformando para que los mayores también incluyan las nuevas tecnologías en su día a día.

"Primero, hicimos un proyecto piloto en 2020, donde a través de tablets, los mayores hacían videollamadas y utilizaban las nuevas tecnologías para darle diferentes usos, y por último, hemos evolucionando a los dispositivos de voz", relata Oriol.

1.140 DISPOSITIVOS EN LA REGIÓN

Los dispositivos han ido aumentando a lo largo del tiempo hasta llegar a zonas rurales, y menos accesibles para los mayores que participan en proyectos de Cruz Roja. En 2023 instalaron 161; en 2024, 929; en 2025, 350 y este año, les quedan seis por instalar, sumando un total de 1.140 dispositivos a nivel regional y unos 20.000 a nivel nacional.

Estos aparatos electrónicos de la actividad 'Voces en Red', así como la conexión telefónica para los usuarios que no se la pueden permitir, están financiados por la Fundación Amancio Ortega.

"Esta financiación nos ha permitido ampliar esta respuesta y llegar en la Comunidad de Madrid a más de 1.400 personas con dispositivos de voz, y a nivel nacional a más de 20.000 personas", desvela Tania.

NO SOLO VIDEOLLAMADAS O VOZ, TAMBIÉN JUEGOS O RECORDATORIOS

Con este nuevo proyecto de dispositivos por voz, se permite acceder, por un lado, a la parte digital porque los aparatos electrónicos "se estaban quedando obsoletos", y por otro lado a nivel informativo.

"Una parte importante de los dispositivos es que pueden hacer videollamadas, no solo con los voluntarios de forma periódica, que antes lo hacían por teléfono, sino también con otros usuarios que conocen de los encuentros o excursiones de Cruz Roja o con sus familiares", subraya Tania, quien hace hincapié en que esto origina "una relación mucho más estrecha entre las dos personas que están conectadas".

Respecto a los familiares, para poder hablar con los mayores se tienen que descargar una app de Amazon, solo en el caso de que no tengan ningún dispositivo de voz instalado en sus domicilios.

"El 80% o 90% de las interacciones de los mayores con el dispositivo, son simplemente a través de la voz, quitándole así el miedo a poder interactuar con la tecnología", asegura Oriol.

Por otro lado, los dispositivos tienen juegos de memoria, de salud, el juego de 'Pasapalabra', y anuncian al usuario recordatorios, como ir al médico, asistir a una comida familiar, o ir a alguna de las actividades de Cruz Roja.

Invención Villaranda, una usuaria de 83 años que reside en el municipio de Majadahonda y tiene el dispositivo, destaca la importancia de los recordatorios en sus días. "Me recuerda los cumpleaños de la gente importante", subraya a Europa Press desde su domicilio.

"Por la mañana me levanto, y le digo '!Buenos días!', y ella me contesta, también lo utilizo para jugar a las adivinanzas, que me diga el tiempo o para escuchar música, como villancicos en Navidad", desgrana Incidencia que ha dejado de ir a los talleres de dibujo de Cruz Roja por sus problemas de movilidad.

Estos recordatorios se pueden añadir, además de por el usuario, por los familiares o por los propios voluntarios y técnicos de Cruz Roja, que hacen seguimientos continuos del uso de los dispositivos cada semana o 15 días.

EL DISPOSITIVO LLEGA A LAS ZONAS RURALES

La dimensión que han ido adquiriendo los dispositivos con el paso del tiempo, ha hecho que la voz de 'Alexa' suene en zonas rurales de la región en las que los usuarios tienen más dificultades para trasladarse a los talleres o actividades de Cruz Roja.

En estos lugares alejados del bullicio y actividad madrileña "son imprescindibles" para los mayores las alertas temporales, como una posible dana o nevada, o simplemente las temperaturas más extremas.

En la región, Cruz Roja se encuentra operativa en 45 puntos de atención de la Comunidad de Madrid, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano.

"Esto es algo muy positivo porque hay gente en la parte rural que no podía venir a hacer actividades de manera presencial porque por mucho que estamos en muchos municipios, no estamos en todas las localidades de la Comunidad, entonces el dispositivo de voz ha conseguido llegar a estas zonas más alejadas de la actividad, como por ejemplo en municipios de la Sierra", subraya Tania.

"Es muy importante tener seguimiento con las personas más aisladas, el poder integrarles más, y conectarles con otras personas", destaca Tania, quien añade que de esta forma, se conectan a talleres con otros usuarios que están de forma presencial.

REQUISITOS

Ser mayores de 65 años, vivir solas, sentirse solas, residir en zonas alejadas como las rurales, o tener movilidad reducida, son algunos de los requisitos que comparten las personas con dispositivos de voz en sus vidas. Además, los aparatos deben estar conectados a la corriente eléctrica, y también a la línea telefónica.

"Hay algunos que ya tenían wifi, pero otros no, además la facilidad de instalarlo en su casa y que ellos empiecen a usarlo desde el primer día ha sido tremenda", explica la coordinadora, que recuerda que antes de la instalación, los mayores han ido a cursos de formación.

Ningún usuario suele desistalarse el dispositivo a no ser que se mude a una residencia, a otro domicilio, o tristemente fallezca, pero los usuarios que "lo dejan por voluntad propia no llegan al 1%".

La invención de las nuevas tecnologías en la sociedad, no solo afecta a los jóvenes, estos dispositivos llegan hasta los mayores para formar parte de su hogar, y llenar a través de la voz los momentos de soledad.