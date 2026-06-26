Cuatro detenidos por vender droga en un domicilio de Villa de Vallecas

Sustancias incautadas por la Policía Nacional en un domicilio en el que se vendía droga en Villa de Vallecas - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, han detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, por distribuir y vender droga en un domicilio ubicado en el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

Los hechos ocurrieron el pasado día 9 de junio, a raíz de una intervención policial en la vía pública, en la que los agentes sorprendieron a dos hombres realizando un intercambio de sustancias estupefacientes, ha detallado la Jefatura Superior de Policía.

Posteriormente, localizaron un domicilio cercano en el que se estaba llevando a cabo la distribución y venta de la droga. Por ello, se procedió a la entrada y registro de la vivienda, incautándose casi 900 euros de dinero en efectivo fraccionado y más de 200 gramos de sustancia estupefaciente --ketamina y MDMA--.

Las cuatro personas implicadas fueron detenidas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.