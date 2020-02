Cuatro equipamientos terminados acumulan meses sin abrir en Vallecas por "politiquería", denuncia Más Madrid

Publicado 11/02/2020 14:00:20 CET

"¿Quizás se esté retrasando la inauguración para alejarla de la memoria de la legislatura pasada?", plantea Rita Maestre

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plaza central del Pozo del Tío Raimundo, el campo de rugby de Entrevías, el parque de Sierra del Valle y la rehabilitación del mirador del Cerro del Tío Pío, todos equipamientos en Vallecas presupuestados en más de 5 millones, acumulan meses sin abrir a la ciudadanía a pesar de estar terminados, posiblemente por "ineficacia administrativa" o por "politiquería" propia de una "voluntad partidista que pone sus intereses por encima del disfrute de los vecinos", ha denunciado públicamente la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre.

Maestre, acompañada por los concejales Paco Pérez y Félix López Rey, se ha acercado a la plaza del Pozo del Tío Raimundo, el nervio del barrio, donde se mantienen las vallas de cerramiento en la singular área infantil y el parque para personas mayores, trabajos que transformaron una plaza dura con más de millón de euros ejecutados durante el anterior mandato y finalizados en los primeros meses de la nueva legislatura .

"La obra, que se hizo fundamentalmente en la legislatura pasada, está terminada y los vecinos no pueden disfrurla. ¿Por qué? No lo sabemos: por negligencia del gobierno o porque quizás se esté retrasando la inauguración para alejarla de la memoria de la legislatura pasada", ha planteado Rita Maestre.

AJARDINAMIENTOS "ECHADOS A PERDER" Y FALTA DE LUZ

Que las vallas no se retiren supone, como ha explicado el concejal Paco Pérez, que "los ajardinamientos se están echando a perder, no dan la luz y hacen que este núcleo central del barrio esté apagado y propiciando una mayor sensación de inseguridad".

Eladio Palomino, de la asociación de vecinos de El Pozo del Tío Raimundo, asegura que no entienden el retraso en la apertura. En estos meses --se hizo un acto simbólico de inauguración por parte de la asociación de vecinos el pasado 21 de diciembre-- "las plantas se van muriendo, los arbolitos se están secando porque no hay riego, no hay luz en la plaza porque no la ponen por la noche".

Rita Maestre ha exigido, en nombre de Más Madrid, "que se inauguren ya estas obras para el disfrute de los vecinos". "Los vecinos no pueden disfrutar de las inversiones que han pagado", ha apostillado Paco Pérez, que ha asegurado que en esta situación se encuentran otros tres equipamientos en Vallecas.

"Además de los problemas de ineficacia en la gestión, ¿se quiere borrar las huellas de aquellos que pusieron en marcha estas iniciativas, junto con los vecinos?", se ha preguntado Paco Pérez.