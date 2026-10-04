Cuatro heridos, uno grave, tras caer un vehículo por un terraplén en Moraleja de Enmedio (Madrid)

El Summa 112 y los Bomberos de la Comunidad de Madrid se trasladan a Enmedio de la Moraleja por un accidente de tráfico - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en una accidente de tráfico en Moraleja de Enmedio (Comunidad de Madrid) tras caer su vehículo por un terraplén, según ha informado el Servicio de Emergencias de la región a primera hora de este domingo.

El equipo médico del Summa 112 y los bomberos de la Comunidad de Madrid han acudido al lugar del accidente, donde han rescatado a todas las víctimas. Una de ellas, un varón de 52 años, presenta fracturas costales y traumatismo facial, con pronóstico grave, por lo que ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre.

El resto de pasajeros presentan un pronóstico "potencialmente grave", tanto la conductora, de 27 años, como la copiloto de 33 años y otro de los ocupantes de los asientos de atrás, de 35 años. En el caso de la copiloto, esta ha sido trasladada al Hospital Puerta del Hierro.

La Guardia Civil se está encargando de investigar lo sucedido. "Por causas que se investigan, el vehículo ha tomado mal la rotonda y ha caído por un terraplén", ha explicado el servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.