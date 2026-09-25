Cuatro heridos leves tras un aparatoso accidente entre un camión y dos turismos en la A-3

Accidente eb la A-3 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves este jueves tras un aparatoso accidente de tráfico en el kilómetro 10 de la A-3, en sentido salida de Madrid, en el que se han visto implicados un camión y dos turismos, según han informado Emergencias Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos Madrid, que han trabajado para sofocar el incendio declarado en el camión y en uno de los turismos implicados en el siniestro.

Por su parte, efectivos de SAMUR-Protección Civil han atendido a cuatro personas que presentaban contusiones e intoxicación por humo. Todos los heridos han sido asistidos con carácter leve.

Policía Municipal de Madrid y Guardia Civil han señalizado la zona para garantizar la seguridad y regular el tráfico, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado. El accidente está provocando retenciones en la A-3 en sentido salida de Madrid.