Cuenta atrás para edificio multifuncional de La Guindalera, con escuela infantil, centro de mayores, de día y ludoteca

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado los trabajos del edificio multifuncional del barrio de La Guindalera (Salamanca), en el número 21 de la calle Francisco Remiro, que comienza su cuenta atrás para abrir con escuela infantil, centro de mayores, de día y ludoteca.

Acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha visitado el megaequipamiento, llamado a convertirse en "un punto neurálgico del barrio para los mayores, los pequeños y los que tienen necesidades y vulnerabilidad".

Las nuevas instalaciones han contado con un presupuesto de 12,5 millones de euros, financiados parcialmente por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Son un ejemplo de que el Consistorio "continúa en la mejora y transformación de los barrios de la ciudad de Madrid", para defender que su equipo "es el que más equipamientos ha hecho en menos tiempo en la historia de la ciudad, más de cien en apenas siete años de Gobierno", con unas infraestructuras que "mejoran la calidad de vida de las personas y que mejoran los barrios".

EN FUNCIONAMIENTO DE MANERA PROGRESIVA

Las distintas dotaciones se irán poniendo en funcionamiento de manera progresiva una vez que hayan sido equipadas. El edificio cuenta con una superficie construida de 5.550 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, una de ellas bajo rasante.

La escuela infantil ocupará la planta baja y tendrá acceso por la calle del Parral. Por su parte, el centro de día estará en la primera planta, con acceso por la calle Francisco Remiro, mientras que el centro de mayores ocupará el resto de plantas superiores (compartiendo la cuarta con la ludoteca) y tendrá acceso por la calle José María Sánchez Silva.

De esta forma, un mismo edificio integrará de forma ordenada y funcional cuatro recursos municipales de gran demanda. La escuela infantil, la número 77 de la ciudad, ofertará 66 plazas, que se sumarán a las 103 de la otra escuela infantil municipal de Salamanca, Ruiz Jiménez.

En la cuarta planta se instalará una nueva sede del programa QuedaT.com, de intervención social con jóvenes de entre 14 y 20 años a través de actividades gratuitas de ocio y tiempo libre. Además contará con una terraza de uso compartido. Por último, el sótano constará de garaje privado con capacidad para ocho vehículos de uso compartido, vestuarios de personal para los diferentes usos del edifico e instalaciones.

TRASLADO DEL CENTRO DE MAYORES Y NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER

A este edificio multifuncional de Francisco Remiro se trasladarán el Centro de Día y Centro de Mayores La Guindalera, ubicados en la calle Pilar de Zaragoza, 28. El nuevo emplazamiento permitirá a los usuarios de ambos recursos disfrutar de un espacio más amplio y ajustado a sus necesidades.

Al mismo tiempo, las instalaciones que hasta ahora ocupaban en Pilar de Zaragoza mantendrán su finalidad social pues se destinarán a la ampliación del Centro de Servicios Sociales Guindalera y a la creación de un Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM).

Estas nuevas dotaciones forman parte de Madrid Capital 21, el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. Elaborado por el área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos que incluyen escuelas infantiles, centros de mayores y de día, polideportivos, centros culturales, bibliotecas, centros de servicios sociales, instalaciones para los servicios de seguridad y emergencias, equipamientos administrativos y dotaciones de economía, empleo e innovación, entre otros.

A día de hoy, esa cifra ya ha sido superada y son cien las dotaciones construidas o en construcción que, en su conjunto, suman una inversión de más de 579 millones de euros. Hasta 84 de ellas ya están finalizadas y otras 16 están en ejecución.