La cuenta general del Ayuntamiento de 2024 se salda con 754 millones de remanente y una deuda que alcanza los 1.943

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuenta general del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos de 2024 se ha saldado con un resultado presupuestario positivo en 387 millones de euros cerrando el ejercicio con 754 millones de remanente --237 más que al cierre del año anterior--, con un superávit en términos de contabilidad nacional de 483 millones de euros y un nivel de deuda viva que alcanza los 1.943 millones --20 millones menos que en 2023--.

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha indicado que el resultado económico patrimonial de 2024 es de 570 millones de euros. Todos los organismos autónomos presentan resultados positivos a excepción de la Agencia de Empleo, ha indicado la edil

Los votos mayoritarios del PP han sacado adelante en el Pleno de Cibeles la cuenta general, que ahora será remitida al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Tanto Vox como Más Madrid se han abstenido y el PSOE ha votado en contra.

Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles han contado con los preceptivos informes emitidos por firmas auditoras independientes, tal y como establece la Ley de Sociedades de Capital, ha informado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en el Pleno, donde ha afirmado que "la gestión de esta Corporación ha sido buena", unido a que "la situación financiera del Ayuntamiento ha mejorado progresivamente hasta el presente".

Hidalgo ha concluido destacando que, pese al contexto económico incierto, marcado por la inflación y la situación internacional, el Ayuntamiento ha logrado consolidar "una oferta de servicios de alta calidad, atender las demandas sociales y mantener una política presupuestaria seria y rigurosa".