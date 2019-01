La cultura latinoamericana encabezará las primeras muestras de arte contemporáneo en Madrid este 2019

Publicado 03/01/2019 11:31:57 CET

La cultura contemporánea latinoamericana, una monografía sobre Darío Villalba y los fotógrafos Tanit Plana y David Jiménez serán algunas de las muestras dedicadas al arte contemporáneo que organizará la Comunidad de Madrid durante el primer semestre de 2019.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, la Sala Alcalá 31 mantendrá su cita anual con el arte latinoamericano a través de la exposición 'Latinoamérica en las colecciones CA2M y Fundación Arco' entre los meses de febrero y abril.

Comisariada por Manuel Segade, esta muestra busca celebrar la cultura contemporánea latinoamericana desde los años 50 hasta hoy mediante la obra de artistas como Arturo Herrerea, Teresa Margolles, Leda Catunda o Francis Alys.

Esta exposición también mantiene lazos con lo local al contener también artistas latinoamericanos residentes en Madrid, como Teresa Margolles, Los Carpinteros, Patricia Esquivias o Andrea Canepa.

Asimismo, el recientemente fallecido artista Darío Villalba protagonizará entre mayo y julio la exposición 'Pop Soul', que profundiza en los procesos de su trabajo y en la evolución de su discurso conceptual.

Comisariada por María Luisa Martín de Argila, la muestra también incluirá su obra menos conocida, con hincapié en sus 'encapsulados' para las bienales de Venecia y Sao Paulo.

Por su parte, la Sala Canal de Isabel II dedicará dos exposiciones a los fotógrafos españoles Tanit Plana y David Jiménez.

La muestra sobre Plana se titulará 'Es lo que es', será comisariada por Moritz Neumüller y se mantendrá de marzo a mayo con un recorrido por los últimos 15 años de su creación fotográfica, que tiene como constante la representación del sujeto y la reflexión sobre el uso que hacemos de la imagen.

De este modo, abarcará su trayectoria desde su proyecto 'Yayos', con el que ganó el premio Descubrimientos PHE 2002, hasta la última serie 'Kleinrock' y el documental 'La madre olvidada de Internet', que se exhibirá por primera vez.

La exposición sobre David Jiménez estará comisariada por Alejandro Castellote y será la primera muestra monográfica a nivel institucional de este artista, con una revisión de sus más de 25 años de trabajo personal ininterrumpido y un desglose de sus procesos creativos y evolución.

A su vez, la Sala Arte Joven inaugurará 2019 con 'Sororidades Instagramer', uno de los proyectos ganadores de la última convocatoria 'Se busca comisario'. Así, entre enero y marzo, las jóvenes comisarias Ana Cebrián y Carmen Oviedo reflexionarán sobre los nuevos medios y la construcción de la imagen a través de las nuevas tecnologías.

Otro proyecto ganador de 'Se busca comisario' titulado 'We are still alive, like hydrogen and oxygen' protagonizará la programación de la Sala de Arte Joven entre marzo y mayo de la mano de Alejandro Alonso Díaz.

Díaz partirá de los vínculos entre pensamiento y creación, entre arte y ciencia, a través de una selección de artistas que llevan a cabo prácticas muy variadas con un posicionamiento crítico y original sobre las relaciones con la naturaleza.

Por último, 'Espacio relativo' de Rafael Munárriz llegará a la Sala de Arte Joven, entre mayo y julio y comisariado por Johana Caplliure. Se trata del proyecto ganador de la convocatoria para jóvenes artistas 'Primera fase', y en él Munárriz propone un proyecto procesual que dota de nuevos usos a los objetos, otorgando una gran importancia al espectador.