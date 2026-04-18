Cupeiro presenta en Madrid su "arsenal sonoro" en 'Loira', un proyecto de retales de historia que no salen en los libros

Archivo - Foto promocional del espectáculo Loira, este fin de semana en Teatros del Canal - ABRAHAM CUPEIRO - Archivo

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El músico y multiinstrumentista gallego Abraham Cupeiro presentará este domingo en Teatros del Canal su espectáculo 'Loira', un montaje construido a partir de un auténtico "arsenal sonoro" de instrumentos recuperados con el que da forma a retales de historias que no salen en los grandes libros.

"Es mi arsenal sonoro que empleo en mi batalla musical por los teatros adelante", ha señalado Cupeiro en una entrevista con Europa Press sobre sus cerca de 300 instrumentos de distintas épocas y procedencias, entre ellos más de medio centenar de fabricación propia.

El artista ha subrayado que 'Loira' nace con la intención de dar voz a historias y sonidos olvidados. "Decidí que estos pequeños retales de historias que no salen en los grandes libros de historia merecían ser contadas en este proyecto", ha afirmado.

El repertorio recorre así distintas tradiciones y geografías, reuniendo así pequeñas historias de nómadas, zíngaros del este de Europa, tinkers irlandeses, barrios de Nueva York y de Madrid e instrumentos encontrados en lo más profundo de la floresta galaica.

En esta línea, el músico ha insistido en que su trabajo no responde a una lógica de colección, sino de uso y reinterpretación. "No quiero tener más. Hay muchos que voy regalando para que la gente toque en ellos. Al final la palabra colección es algo que intento evitar. Me gusta mucho que los instrumentos tengan vida, que no estén ahí parados", ha explicado.

El espectáculo toma su nombre de su perra Loira, "mestiza, abandonada y ciega", cuya historia sirve de metáfora del propio proyecto. "La historia de Loira es la historia de muchos de los instrumentos que toco, instrumentos olvidados, abandonados, que yo fui recuperando", ha señalado.

Según ha relatado, durante la pandemia el animal le acompañaba mientras grababa vídeos en casa compartiendo su pasión por la organología, en los que incluso su compañera de cuatro patas "chupaba cámara" observando los instrumentos.

UN VIAJE ENTRE TRADICIONES Y TERRITORIOS

'Loira' se presenta en Madrid como un proyecto "muy ecléctico", que puede ser "como una gran ciudad, con diferentes barrios y gentes de procedencias muy dispares", en palabras del propio artista, quien ha avanzado que llevará al escenario del Canal el tema 'Lavapiés', barrio de la capital al que guarda "mucho cariño".

Entre los instrumentos que integran este "arsenal sonoro" que se desplegará en Teatros del Canal destacan piezas como el Karnyx, una trompeta celta que empleaban ya los galos para luchar contra Julio César. Se compone de un pabellón con forma de un animal fiero por donde sale el sonido con la intención de intimidar al enemigo.

Otro que estará presente en 'Loira' será la Corna, un instrumento descubierto por Carlos Tallón y que está presente en las iluminaciones de Alfonso X. "Siempre digo que me encontró a mí. En la floresta galaica, a solo cinco kilómetros de Sarria, donde yo nací (Tallón) lo encontró en medio del monte. Tiene un sonido increíble y es todo un eslabón perdido de nuestra tradición", explica.

Asimismo, el público también podrá disfrutar del Aulós, el "más iconografiado de la Grecia clásica", compuesto por dos tubos que el músico toca al mismo tiempo, y el Cuerno de Pompeya, del cual se encontraron cinco ejemplares de entre las cenizas de esta ciudad, una gigantesca trompa romana de la que Cupeiro construyó su propio ejemplar.

Cupeiro, que se interesó por los instrumentos antiguos desde niño, ha recordado que ya en la banda de música de Sarria preguntaba por ellos, y que retomó ese camino durante su etapa universitaria. "Decidí volver a iniciar ese camino que tiempo atrás abandoné", ha indicado.

MÚSICA ANTIGUA PARA 'GLADIATOR II'

El músico estudió trompeta en el RCSMM y completó un máster en Música Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su formación clásica contrasta con su versatilidad, habiendo participado en proyectos de folk, jazz y música antigua.

Cupeiro ha compartido escenario con grandes orquestas nacionales e internacionales como London Symphony, City of Birmingham Symphony Orchestra, Orquestra Sinfónica de Galicia, Real Filharmonía de Galicia o la Mahler Chamber Orchestra, entre muchas otras, y fue requerido por la violinista Patricia Kopatchinskaja para el proyecto 'Les Adieux'.

En el ámbito internacional, el artista ha rememorado su reciente colaboración con el compositor Harry Gregson-Williams para la banda sonora de la película 'Gladiator II', surgida a partir de una petición directa por correo electrónico.

Según ha explicado, en ese momento se encontraba trabajando en Londres, lo que le impedía desplazarse a Estados Unidos, por lo que fue el propio compositor quien viajó hasta Galicia para grabar con él. "Me pusieron imágenes de la película y fui improvisando", ha relatado sobre una experiencia que tuvo lugar en su estudio en Friol (Lugo).

Además, ha participado en dos grandes producciones de Netflix: 'La Vida en Nuestro Planeta' (2023), de Steven Spielberg, y el thriller bíblico 'Mary' con Anthony Hopkins, donde interpretó 25 instrumentos. Además, compuso la banda sonora de 'María Solinha' y colabora con la compañía '14th Street Music' del oscarizado Hans Zimmer.

INSPIRACIÓN EN LAS RAÍCES

Cupeiro ha destacado también la influencia de su entorno y de los animales en su proceso creativo. "De los animales me gusta aprender la capacidad de contemplación", ha señalado.

Asimismo, ha reivindicado el valor de las raíces culturales. "Galicia es de los pocos 'Amazonas culturales' que quedan de música popular en el viejo continente", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que ese vínculo le ha permitido acercarse a otras culturas "con el corazón abierto".

"Cuando iba en el coche de mis padres escuchando músicas de todo el mundo, por la ventanilla iba mirando todo ese paisaje tan evocador que tenemos, me parece de una belleza sin igual. Nací e Galicia y siempre tuve esa sensación de que amaba todo lo que me rodeaba y quería que esa forma de ver siempre fuese igual, independientemente del sitio en el que me encontrase", ha destacado.