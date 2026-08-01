El Cuponazo de la ONCE deja 2,4 millones en Rivas-Vaciamadrid y otros 840.000 euros en la capital

Archivo - Un vendedor de cupones atiende su puesto. En Sevilla (Andalucía, España), a 15 de junio de 2020. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID/ALICANTE 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado el viernes ha repartido 3,24 millones de euros en la Comunidad de Madrid, con premios en Rivas-Vaciamadrid y el distrito de Ciudad Lineal de la capital.

La mayor parte de la fortuna ha recaído en Rivas, donde el vendedor de la ONCE Manuel Brea ha repartido 60 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, lo que suma un total de 2,4 millones de euros. Los boletos fueron vendidos entre bares, talleres, pequeñas empresas y clientes habituales del polígono Santa Ana.

Tras conocer que había repartido tantos cupones premiados, Brea aseguró sentirse "muy emocionado" por haber llevado la suerte a sus "clientes de siempre". "No me lo puedo creer", afirmó el vendedor, que trabaja en la ONCE desde hace seis años.

Además, el distrito de Ciudad Lineal, en la capital, ha sido agraciado con otros 840.000 euros gracias a la venta de 21 cupones premiados con 40.000 euros cada uno en el Estanco de Olga, situado en la calle Río Ulla, número 34.

El primer premio del Cuponazo, dotado con seis millones de euros al cupón que coincide con los cinco números y la serie, fue vendido íntegramente en Alicante.

Asimismo, el sorteo de este viernes también repartió otros 560.000 euros mediante 14 cupones premiados con 40.000 euros en distintas localidades de Andalucía, Baleares, Extremadura, la Comunitat Valenciana y a través de la página web de la ONCE.