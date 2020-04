El sector de la hostelería rechaza el plan de desescalada de Sánchez por considerarlo "inviable"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector de la hostelería se ha pronunciado en contra del plan de desescalada que ha anunciado el Ejecutivo central presidido Pedro Sánchez en la tarde de este martes.

Rafael Andrés, miembro del Comité Ejecutivo de Hostelería de España, ha calificado el plan, que prevé cuatro escenarios de desescalada, de "incoherente", asegurando que "en una primera valoración sería inviable abrir en estas condiciones".

Andrés, que es además director de Relaciones Institucionales de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), ha defendido que la media de mesas en el exterior en la mayoría de locales con terraza está en torno a las nueve, por lo que con la restricción del 30 por ciento que se contempla en la primera fase de desescalada no resultaría posible reabrir estos espacios.

El hostelero ha argumentado en cambio que sería más eficiente y seguro permitir reabrir las terrazas manteniendo dos metros de distancia entre las mesas.

Respecto a la segunda fase, desde las asociaciones de hosteleros se muestran conformes con la limitación de servir en terraza al 50 por ciento de capacidad, pero reclaman el espacio de la barra, que no está previsto vuelva a la normalidad hasta la última fase de la desescalada y que según ha reivindicado el representante de AMER representa más de un 75 por ciento del negocio hostelero.

"¿Qué va a pasar con los chiringuitos de playa a los que todos nos acercamos a tomar una cerveza?" ha planteado el portavoz de Hostelería de España.

Desde las asociaciones de hosteleros han defendido en cambio que llevar a cabo una "experiencia piloto" en la hostelería de alguna población que no haya sido gravemente afectada por la crisis del coronavirus podría servir para indicar los próximos pasos, y que además se podría poner en práctica de forma inmediata.

"Hemos estado hablando con la ministra de Comercio, Reyes Maroto, con directores generales, pero no hemos llegado a nada", ha lamentado Andrés, quien ha defendido que desde el sector llevan un mes tratando de hacer llegar al Ejecutivo una guía donde se detallan las condiciones que consideran óptimas para la reapertura.

El representante de los hosteleros ha criticado también que el Ejecutivo no haya concretado si los ERTES que se han producido en el sector podrán ser llevados a cabo, y ha echado en falta en el anuncio de esta tarde "que no se hayan tomado en cuenta" sus valoraciones. "Es todo un galimatías, difícil de resolver la ecuación, pero de momento no nos ha gustado nada" ha zanjado Andrés.